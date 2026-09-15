Por: EL PILON SA

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Al cumplirse veinticinco años de la muerte de Consuelo Araújo Noguera, alias ‘La Cacica’, la ciudad de Valledupar se prepara para rendir un tributo de gran magnitud que destaca tanto su importancia histórica como su invaluable aporte al vallenato. De acuerdo con información publicada por el diario EL PILÓN, la agenda cultural y académica, diseñada por la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), la Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, se enmarca en la conmemoración del Mes del Patrimonio y servirá también como antesala a la edición número 60 del reconocido festival que ella ayudó a fundar.

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Las actividades comenzarán el jueves 17 de septiembre a las 4 p. m. con la apertura de 'La Casona', ubicada en la plaza Alfonso López. Este espacio busca transportar a los asistentes a la época dorada del vallenato mediante una detallada escenografía, exposición fotográfica y una obra de teatro que evocan los años en los que la parranda surgió como ícono festivalero. Yarime Lobo, representante de la Red Colsafa, señaló que la puesta en escena musical, inspirada en el legado de Consuelo, también podrá ser apreciada por el público en la plaza.

El viernes 25 de septiembre, a la misma hora, se realizará el concierto inmersivo “La Cacica Vive”, que reunirá a la Banda Municipal Juvenil y a los ganadores del concurso de piloneros. Según Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, serán 400 niños quienes, con acordeón, caja y guacharaca, interpretarán los aires más representativos del vallenato. González subrayó que el homenaje pone en valor la herencia pedagógica y musical de Consuelo a través de las escuelas culturales gratuitas.

Para el martes 29 de septiembre, la programación continúa a las 8 a. m. con una ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, invitó a vestir liqui liqui y el tradicional vestido del pilón, resaltando así el orgullo de las raíces y la identidad folclórica local.

Ese mismo día, a las 9 a. m., el auditorio de Areandina será el escenario del conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, donde artistas, compositores y representantes del Ministerio de las Culturas analizarán estrategias que permitan que el festival tenga un impacto duradero a lo largo del año e involucre a todo el ecosistema cultural, desde la música hasta la gastronomía y el turismo local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Consuelo Araújo Noguera y por qué se le conoce como ‘La Cacica’?

Consuelo Araújo Noguera fue la principal promotora del Festival de la Leyenda Vallenata y es reconocida como ‘La Cacica’ por su liderazgo en la proyección del vallenato como parte fundamental del folclor colombiano. Su legado se mantiene vivo gracias a los homenajes y actividades organizadas para resaltar su impacto en la música y la cultura de Valledupar.

¿Qué actividades destacan en la agenda para los 25 años del fallecimiento de ‘La Cacica’?

La agenda homenaje incluye la recreación de 'La Casona', un concierto inmersivo con 400 niños, una ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor y un conversatorio académico enfocado en la preservación del vallenato. Estas actividades reúnen componentes artísticos y pedagógicos que buscan mantener y fortalecer la memoria de Consuelo Araújo y su contribución al folclor colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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