Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar, epicentro culinario del Caribe colombiano, ya prepara su agenda para recibir la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por el diario EL PILÓN. Este evento, que se realizará los días 19 y 20 de septiembre de 2026, se posiciona año tras año como la vitrina principal de la cocina regional y los saberes tradicionales del Cesar, reuniendo a comunidades, expertos gastronómicos y familias que han hecho de los fogones su legado cultural.

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En esta oportunidad, la Feria presenta una novedad significativa: la creación del concurso de Dulce Típico. Este certamen está ideado para resaltar y premiar el arte de dulce tradicional, reconociendo a quienes conservan las recetas y técnicas que durante generaciones han representado el sabor del Valle de Upar. La competencia recibe el nombre de Fidelina Redondo, un homenaje a la emblemática matrona que desde 1960 dedicó su vida a promover la repostería criolla y transmitir una memoria gustativa única heredada de su madre, Nicolasa Gami. Entre sus aportes destacados figuran las figuras de pastillaje, la chiricana, el bollo de maduro y las melazas de frutas, elaboraciones que consolidaron su reputación en la región.

Luego del fallecimiento de Fidelina en 2020, su hija Piedad Vega Redondo asumió la misión de preservar intactas las fórmulas familiares. Bajo el lema "ni un gramo más ni un gramo menos", Piedad vela porque cada dulce conserve el sabor fiel de su origen, mostrando el compromiso de su familia con la identidad culinaria local.

El concurso de Dulce Típico se realizará el sábado 20 de septiembre por la mañana y las inscripciones son gratuitas, de acuerdo con la información entregada por EL PILÓN. La convocatoria está principalmente orientada a las dulceras tradicionales de la ciudad, sobre todo a quienes hacen parte de las asociaciones que participan en la emblemática plaza Alfonso López durante la Semana Santa. Cada participante contará con una barra para la exposición de su creación, que será evaluada en competencia oficial e, igualmente, podrá ofrecer una muestra para el público asistente. Así, el certamen busca conectar los saberes empíricos con las nuevas tendencias gastronómicas de Valledupar.

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 mantendrá sus habituales concursos de mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y propuestas de cocineros aficionados. Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Comercial Unicentro, ofreciendo muestras comerciales, talleres y catas, con el propósito de continuar dignificando el trabajo de las familias que mantienen viva la tradición vallenata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Fidelina Redondo y cuál es su importancia en la gastronomía de Valledupar?

Fidelina Redondo fue una matrona reconocida en Valledupar por su dedicación a la repostería criolla desde 1960. Heredó recetas y técnicas de su madre, Nicolasa Gami, y se convirtió en referente con dulces emblemáticos como el pastillaje, la chiricana y las melazas de frutas. El concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor lleva su nombre, como tributo a su legado y su impacto en la preservación del sabor tradicional veleduparense en el imaginario colectivo.

¿Cómo participar en el concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

Para poder participar en el concurso de Dulce Típico, las personas interesadas deben inscribirse de forma gratuita mediante el formulario digital que ha dispuesto la organización, según EL PILÓN. El certamen está dirigido principalmente a dulceras tradicionales de Valledupar, en especial las vinculadas a organizaciones presentes en la plaza Alfonso López durante Semana Santa. Cada concursante debe preparar una muestra de dulce típica para evaluación oficial y puede aportar otra muestra para el público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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