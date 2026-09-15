Por: EL PILON SA

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Luciana Chica, de Estados Unidos, y Jairo Castañeda, de Colombia, se consagraron como los grandes campeones en la modalidad de sencillos del J30 de Valledupar, torneo internacional que reunió a jóvenes tenistas de seis países en la capital del Cesar, según informó la organización del evento. Esta competencia reflejó el alto nivel competitivo que existe en las nuevas generaciones del tenis internacional y regional.

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En la final femenina de la categoría sencillos, Luciana Chica venció a la venezolana Odritza Sequera tras disputar un partido exigente, que, en palabras de la propia campeona, fue duro pero logró superar gracias a su determinación. En la rama masculina, el triunfo quedó en casa con Jairo Castañeda, quien derrotó al venezolano Javier Sánchez para obtener el título.

El torneo también premió a los mejores en dobles. En la categoría femenina, Luciana Chica, haciendo dupla con la colombiana Sara López, volvió a subir al podio, venciendo en la final a la pareja integrada por María Camila Vélez y Odritza Sequera. Por el lado masculino, los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez superaron a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio. Estos resultados reflejan tanto la presencia internacional como el talento local que caracterizó el certamen.

De acuerdo con William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, el balance general fue positivo, destacando la calidad mostrada en las finales y el prometedor futuro de las jugadoras. También resaltó la importancia del circuito de torneos que abarca Cartagena, Valledupar y Barranquilla, permitiendo a los jóvenes acumular experiencia y compararse con deportistas de distintos países, con el objetivo de prepararse para el profesionalismo.

La Liga de Tenis del Cesar reconoció el valor de atraer cerca de 200 personas, incluyendo jugadores, entrenadores y familiares, lo que impulsó la economía local. Sobre las condiciones del torneo, Suárez señaló que las altas temperaturas no fueron un obstáculo para los deportistas, quienes ya compiten habitualmente en ambientes similares como Miami o Australia.

La organización local anticipa nuevos torneos, tanto nacionales como internacionales, para seguir promoviendo el desarrollo económico y deportivo en el Cesar. Además, el torneo funcionó como una oportunidad para que los jugadores locales midieran su nivel ante rivales internacionales, ayudando a fortalecer sus habilidades y preparación.

Para Luciana Chica, el triunfo en Valledupar es un paso más en su formación, inspirada por su hermana Dani y figuras como Coco Gauff y Carlos Alcaraz. Tras este logro, su próximo reto será en Barranquilla, mostrando la proyección internacional del talento surgido de este tipo de competencias.

¿Quiénes fueron los campeones principales del J30 de Valledupar en tenis?

Los campeones principales del J30 de Valledupar fueron Luciana Chica en sencillos femenino y Jairo Castañeda en sencillos masculino. En dobles, los títulos se los llevaron Luciana Chica junto a Sara López en la categoría femenina y Jerónimo Duque con Alex Pérez en la masculina, según la información de la organización del torneo.

¿Por qué es importante el circuito de torneos en Cartagena, Valledupar y Barranquilla para el tenis juvenil?

El circuito conformado por Cartagena, Valledupar y Barranquilla permite a los jóvenes tenistas adquirir experiencia internacional enfrentándose a rivales de diversos países. Según William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, estos torneos funcionan como plataforma para que los jugadores se preparen en escenarios competitivos reales, fortaleciendo sus habilidades y posicionando a la región como referente deportivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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