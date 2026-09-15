Por: EL PILON SA

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La cocina vallenata se prepara para celebrar una de sus fechas más emblemáticas con la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por EL PILÓN. Este evento, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre de 2026, promete convertir la capital del Cesar en el epicentro de los saberes y sabores del Caribe colombiano. La feria se ha consolidado como una vitrina fundamental para la cocina regional, reuniendo a quienes han hecho de la gastronomía su forma más genuina de expresión cultural.

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Un aspecto sobresaliente para esta ocasión es el estreno del concurso de Dulce Típico, creado especialmente para honrar y visibilizar a las guardianas de la memoria culinaria de Valledupar. Según EL PILÓN, en este espacio se resaltarán dulces de paila, conservas de fruta y amasijos tradicionales, preparaciones que han acompañado por décadas las celebraciones y reuniones familiares en la región. Este tributo cobra un significado especial al llevar el nombre de Fidelina Redondo, reconocida matrona que transformó, desde 1960, la repostería criolla en un legado vivo mediante la transmisión de saberes de generación en generación. Fidelina popularizó recetas imprescindibles como las figuras de pastillaje, la chiricana, el bollo de maduro y las melazas de frutas, aprendidas de su madre, Nicolasa Gami. A su fallecimiento en 2020, su hija Piedad Vega Redondo asumió el reto de conservar intactas las fórmulas familiares, fiel a la consigna “ni un gramo más ni un gramo menos”, evitando cualquier alteración en los sabores originales.

El concurso de Dulce Típico se realizará la mañana del 20 de septiembre y su inscripción es totalmente gratuita a través de un formulario digital. Está enfocado en dulceras tradicionales, especialmente aquellas vinculadas a las asociaciones que embellecen la plaza Alfonso López en Semana Santa. De acuerdo con la dinámica propuesta, toda participante tendrá una barra para presentar su creación ante el jurado y mostrar, si lo desea, una muestra adicional al público bajo el eslogan “Haz sabores que merecen llevarse el oro”. El certamen busca unir el arte de las reposteras empíricas con las tendencias contemporáneas de la gastronomía local.

Más allá del certamen de dulces, la feria mantendrá sus espacios para premiar el mejor plato típico, la comida rápida de autor, restaurantes gourmet y talentos aficionados. Durante el fin de semana, el Centro Comercial Unicentro será escenario de talleres en vivo, catas y muestras de productos regionales, fortaleciendo así el papel de la gastronomía vallenata como factor de identidad y orgullo familiar.

¿Quién fue Fidelina Redondo y por qué la feria lleva su nombre?

Fidelina Redondo fue una reconocida matrona vallenata que, desde 1960, dedicó su vida a preservar y transmitir técnicas de repostería criolla heredadas de su madre, Nicolasa Gami. Popularizó recetas tradicionales y su legado ahora es honrado en el concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor.

¿Cómo inscribirse en el concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

La inscripción para el Concurso de Dulce Típico es gratuita y se realiza a través de un formulario digital proporcionado por los organizadores. Está dirigida principalmente a dulceras tradicionales y participantes vinculadas a asociaciones reconocidas de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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