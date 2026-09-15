Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar se prepara para la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, un evento organizado por EL PILÓN que destaca los sabores y saberes autóctonos del Caribe colombiano. De acuerdo con información divulgada por dicho medio, esta edición tendrá lugar los próximos 19 y 20 de septiembre de 2026, posicionándose como una importante vitrina de la cocina regional. El encuentro reunirá a exponentes de la cultura culinaria local, quienes compartirán recetas tradicionales y nuevas tendencias con el público asistente.

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En esta ocasión, la feria presentará como gran novedad el concurso de Dulce Típico, una iniciativa que tiene como objetivo resaltar la labor de quienes mantienen viva la tradición azucarada de Valledupar. Según EL PILÓN, el certamen rinde homenaje a Fidelina Redondo, reconocida como matrona de los dulces vallenatos. Fidelina Redondo comenzó en la repostería en 1960, tras aprender las técnicas de su madre, Nicolasa Gami, y logró consolidar recetas muy populares en la región, como figuras de pastillaje, chiricana, bollo de maduro y melazas de frutas.

Tras el fallecimiento de Fidelina Redondo en 2020, su hija Piedad Vega Redondo asumió el compromiso de conservar las recetas familiares. Piedad defiende el legado con la premisa “ni un gramo más ni un gramo menos”, frase que alude a la importancia de la precisión en las fórmulas de preparación y el rigor para mantener los sabores originales transmitidos de generación en generación.

El concurso de Dulce Típico se celebrará durante la mañana del sábado 20 de septiembre y la inscripción es completamente gratuita, conforme informa el artículo. Está abierto principalmente a dulceras tradicionales y asociaciones reconocidas que exhiben su arte en la emblemática plaza Alfonso López durante la Semana Santa. Cada participante tendrá la oportunidad de exhibir su producto, presentar una preparación oficial para el jurado y, si lo desea, compartir una muestra con el público bajo la consigna “Haz sabores que merecen llevarse el oro”. La competencia busca tender puentes entre el trabajo empírico de las reposteras y las nuevas tendencias que se abren paso en el ámbito local.

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 también ofrecerá otras competencias en distintas categorías culinarias, como mejor plato típico, comida rápida de autor y restaurantes gourmet, además de incluir aficionados a la cocina. Las actividades se desarrollarán en el Centro Comercial Unicentro, con muestras, talleres en vivo y catas de productos, reafirmando el propósito de dignificar a las familias y comunidades que preservan la identidad vallenata a través de la gastronomía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Fidelina Redondo y por qué su legado es importante para la repostería en Valledupar?

Fidelina Redondo es recordada por haber convertido la repostería criolla en un verdadero patrimonio familiar y cultural en Valledupar. Aprendió el arte de los dulces tradicionales junto a su madre y logró popularizar preparaciones emblemáticas como figuras de pastillaje y bollo de maduro. Su legado se sostiene hoy gracias a su hija Piedad Vega Redondo, quien cuida las recetas originales con fidelidad y precisión, asegurando así que los sabores clásicos de Valledupar sigan vivos.

¿Cómo pueden participar las dulceras tradicionales en el concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

La participación en el concurso de Dulce Típico es gratuita y está orientada principalmente a dulceras tradicionales y asociaciones locales. Según EL PILÓN, las interesadas deben inscribirse por medio de un formulario en línea y podrán presentar sus productos típicos ante un jurado, además de compartir degustaciones con el público, lo que contribuye al reconocimiento y preservación de la tradición repostera en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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