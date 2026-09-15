Por: EL PILON SA

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Luciana Chica, representante de Estados Unidos, y Jairo Castañeda, por Colombia, se consagraron campeones en la edición más reciente del J30 de Valledupar, un torneo internacional juvenil que congregó a talentos del tenis de seis países en la capital del Cesar. El evento, calificado de exitoso por William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, permitió ver en acción a cerca de 100 jugadores acompañados por entrenadores y familiares, dinamizando la economía local y posicionando a Valledupar como sede deportiva.

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En la competencia individual femenina, Chica se alzó con el título tras vencer a la venezolana Odritza Sequera en una final exigente. La joven campeona reconoció la dificultad del encuentro, pero destacó su determinación para imponerse: "Fue duro, pero saqué todo". Por el lado masculino, el colombiano Jairo Castañeda obtuvo el trofeo al superar en la final al venezolano Javier Sánchez.

El torneo otorgó también galardones en dobles. En mujeres, Luciana Chica sumó un segundo logro al lado de la colombiana Sara López, venciendo en la definición a María Camila Vélez y Odritza Sequera. Entre los hombres, los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez resultaron vencedores frente a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio.

Según William Suárez Correa, el nivel mostrado durante las finales fue sobresaliente, augurando un futuro prometedor para varias de las jóvenes figuras en competencia. Subrayó a jugadoras como Luciana y Sequera, expresando que "tienen un gran futuro" por su alto rendimiento. Además, experimentados jugadores de regiones como Cartagena y Barranquilla también se destacaron, evidenciando el carácter internacional de este circuito conformado por tres torneos en el Caribe colombiano.

El dirigente explicó que esta secuencia de torneos en Cartagena, Valledupar y Barranquilla permite a los jóvenes tenistas adquirir experiencia enfrentando rivales extranjeros, un paso fundamental rumbo al profesionalismo. El escenario de Valledupar fue igualmente resaltado, pese a las altas temperaturas, un desafío asumido con solvencia por los deportistas, en particular por Luciana Chica, habituada al clima de Florida.

El evento contribuyó también al desarrollo de tenistas locales. Suárez mencionó la presencia en el torneo de jugadores del Cesar como Juan Pablo Solano, quien avanzó al cuadro principal, y Humberto Colmenares, quienes ahora cuentan con mayor experiencia y preparación. La finalidad de la Liga de Tenis del Cesar es incrementar la frecuencia de estos encuentros internacionales, lo que fortalecerá el nivel y posicionamiento de los deportistas locales en futuros certámenes.

¿Quiénes fueron los campeones del J30 de Valledupar en 2024?

De acuerdo con la información proporcionada, los campeones del J30 de Valledupar fueron Luciana Chica (Estados Unidos) y Jairo Castañeda (Colombia) en sencillos femenino y masculino, respectivamente. En dobles femenino, el título fue para Luciana Chica junto a Sara López (Colombia), mientras que en dobles masculino los ganadores fueron Jerónimo Duque y Alex Pérez (Colombia).

¿Cómo impacta el torneo J30 de Valledupar en el desarrollo del tenis local?

Según William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, el torneo J30 impulsa el desarrollo del tenis en la región al permitir que jugadores locales enfrenten rivales internacionales, acumulen experiencia y eleven su nivel competitivo. Además, genera movimiento económico y contribuye al posicionamiento de Valledupar como sede de eventos deportivos importantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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