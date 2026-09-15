Por: EL PILON SA

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La más reciente edición del J30 de Valledupar, un torneo internacional juvenil de tenis, concluyó con la coronación de Luciana Chica, proveniente de Estados Unidos, y el colombiano Jairo Castañeda como campeones de la modalidad de sencillos. El evento, que se desarrolló en la capital del Cesar, reunió a jóvenes talentos de seis países y se consolidó como una de las competencias más importantes del circuito juvenil en la región. Chica logró el título en la categoría femenina después de un exigente enfrentamiento en la final contra la venezolana Odritza Sequera, una competencia que la campeona describió como “dura”, aunque supo reponerse y conseguir la victoria.

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En la categoría masculina, Jairo Castañeda celebró el primer lugar y dejó al venezolano Javier Sánchez con el puesto de finalista. La actividad del torneo se extendió también a las modalidades de dobles. En dobles femenino, Luciana Chica subió nuevamente al podio, esta vez en compañía de la colombiana Sara López, al imponerse sobre María Camila Vélez y Odritza Sequera en la final. Por su parte, en dobles masculino, la dupla compuesta por Jerónimo Duque y Alex Pérez, ambos colombianos, venció a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio.

William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, resaltó el alto nivel de juego observado durante las finales y remarcó el potencial de las jóvenes campeonas: “Vimos unas finales excelentes, con un gran nivel en el juego de estas jugadoras. Estas dos niñas tienen un gran futuro”. Igualmente, destacó el nivel de los hombres finalistas, la mayoría provenientes de Cartagena y que continúan su paso por este circuito que recorre Cartagena, Valledupar y Barranquilla. Suárez enfatizó la importancia de estos torneos internacionales para que los jóvenes jugadores adquieran experiencia decisiva de cara a su futuro profesional.

El torneo representó además una oportunidad para Valledupar, que recibió a cerca de 200 personas entre jugadores, entrenadores y familiares, con un impacto positivo en la economía local. Suárez manifestó el interés de la Liga en continuar atrayendo campeonatos nacionales e internacionales, aprovechando los escenarios deportivos y buscando fortalecer tanto el desarrollo deportivo como el impulso económico en la región.

La competencia también permitió que tenistas locales como Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares midieran su nivel frente a oponentes internacionales, un paso clave en su formación. Finalmente, Luciana Chica, nacida en Florida y de padres colombianos, afirmó sentirse cómoda con las condiciones climáticas de Valledupar, que comparó con las de su lugar de residencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los ganadores del J30 de Valledupar en cada categoría?

Los ganadores del J30 de Valledupar fueron Luciana Chica en sencillos femenino, Jairo Castañeda en sencillos masculino, la dupla de Luciana Chica y Sara López en dobles femenino, y Jerónimo Duque junto a Alex Pérez en dobles masculino, según la información oficial del torneo.

¿Por qué el J30 de Valledupar es importante para los tenistas jóvenes y la ciudad?

Según William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, el J30 de Valledupar es crucial porque ofrece a los jóvenes la posibilidad de adquirir experiencia internacional y medirse con rivales de alto nivel, así como posicionar a Valledupar como un escenario deportivo relevante y dinamizar la economía local mediante la llegada de entrenadores, deportistas y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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