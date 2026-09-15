Por: CENET

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Del 30 de septiembre al 3 de octubre, Cartagena será el escenario de la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2026, un evento de gran tradición en el país que organiza la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA). Esta bienal, según datos oficiales, es la más antigua de América en su género y solamente la Bienal de Venecia tiene más trayectoria a nivel mundial. Desde 1962, esta cita ha ido consolidando un legado inigualable: en sus 64 años, han participado más de 6.500 proyectos y 420 obras han obtenido galardones, reconocimiento que marca la historia de la arquitectura nacional.

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La importancia de la Bienal no se reduce a un simple reconocimiento, sino que, como explica Mauricio Uribe González, presidente nacional de la SCA, es un reflejo de la evolución de la arquitectura y un registro vivo del desarrollo urbano y territorial. “La Bienal es el evento más importante de la arquitectura en Colombia. Llegar a 30 ediciones demuestra la fuerza y la calidad de la arquitectura que se produce en el país”, afirma Uribe González, destacando el impulso que ha dado este espacio a los profesionales del sector.

La edición número treinta trae novedades históricas. Por primera vez, se llevará a cabo la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia, lo cual permitirá ampliar el intercambio de ideas y experiencias con el resto del continente. Esto responde a una creciente necesidad de analizar cómo los arquitectos abordan los desafíos de vivienda, espacio público y ciudad en la región, según informan sus organizadores.

El impacto urbano es un criterio central en la evaluación de obras, como recalca la arquitecta y jurado Claudia Carrizosa: “La arquitectura debe tener un sentido para quienes la habitan y, en especial, para la ciudad en conjunto. Debe ser una arquitectura que arma ciudad”. Este énfasis resalta la función social de la arquitectura y su rol en la vida cotidiana de las comunidades.

Además, el evento representa un espacio vital para la memoria profesional. Doris Tarchopulos, quien recibió el Premio Nacional de Investigación, Teoría y Crítica, resaltó lo transformador que es el reconocimiento: “Ese reconocimiento transformó la visibilidad de mi trabajo dentro y fuera del país”. Por ello, Pablo Emilio Forero, miembro del comité y jurado, motiva a los arquitectos a inscribirse, subrayando la oportunidad de ser parte de la historia de la arquitectura en Colombia. La premiación tendrá lugar en espacios emblemáticos de Cartagena como el Teatro Adolfo Mejía y el Claustro de la Merced, convirtiendo a la ciudad en el centro de la arquitectura nacional y regional durante cuatro días.

¿Cuándo y dónde se realizará la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2026 tendrá lugar del 30 de septiembre al 3 de octubre en Cartagena de Indias, utilizando escenarios destacados como el Teatro Adolfo Mejía y el Claustro de la Merced.

¿Por qué es importante la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo para los arquitectos del país?

Según testimonios recogidos por la SCA, la Bienal es fundamental porque reconoce las mejores obras nacionales, visibiliza la trayectoria de los arquitectos y consolida su trabajo tanto en Colombia como a nivel internacional. Participar y ser premiado implica hacer parte de la memoria profesional y avanzar en el prestigio dentro del gremio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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