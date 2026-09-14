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La dermatitis atópica es una condición inflamatoria de la piel en la cual se pierde la capacidad de retener agua y de proteger adecuadamente al organismo ante irritantes, alérgenos y microorganismos del ambiente. Como resultado, la piel se muestra seca e inflamada. Según indicó la doctora Paula Andrea Candelo, especialista en dermatología, esta enfermedad suele tener un componente genético y se relaciona con otras afecciones alérgicas como asma, rinitis o conjuntivitis.

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Uno de los principales signos de alerta para consultar al médico es la picazón intensa, síntoma que puede interrumpir el sueño y dificultar las actividades diarias. La dermatitis atópica aparece en brotes recurrentes, afectando comúnmente los pliegues de codos y rodillas en adultos, pero en bebés se manifiesta con más fuerza en el rostro. Esta enfermedad se desencadena por una combinación de factores ambientales y de contacto. Particularmente, los cambios bruscos de temperatura, climas excesivamente secos o fríos, jabones o detergentes agresivos, telas sintéticas o de lana, polvo, polen, ácaros y caspa de mascotas figuran entre los principales desencadenantes. Además, infecciones, sudoración excesiva y estrés emocional pueden agravarla.

La doctora Candelo advierte que ante cualquier sospecha de relación con la alimentación, debe evitarse retirar alimentos sin consejo médico, ya que esto puede originar deficiencias nutricionales innecesarias. Por otra parte, subraya la necesidad del cuidado diario de la piel atópica, recomendando hidratación constante con cremas especiales llamadas emolientes, baños cortos con agua tibia (no caliente) y productos de limpieza suaves y sin fragancia.

Es fundamental aclarar que la dermatitis atópica no es contagiosa. No se transmite mediante contacto físico, ni por compartir ropa o toallas, ya que es una alteración propia de la piel y no una infección.

El impacto en la calidad de vida es profundo: la picazón crónica afecta el sueño, estado de ánimo, concentración y rendimiento escolar o laboral. En el ámbito psicológico, puede provocar ansiedad, baja autoestima y aislamiento, especialmente en la adolescencia. La especialista destaca la importancia de empatía y apoyo familiar, recordando que la carga de la enfermedad recae también en el entorno.

Para el manejo adecuado, se recomienda consultar al especialista ante los primeros síntomas, establecer rutinas diarias de hidratación e higiene, identificar factores desencadenantes y ofrecer apoyo emocional cuando esta condición repercuta en la vida social o la autoestima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los síntomas principales de la dermatitis atópica?

Los síntomas clave de la dermatitis atópica incluyen, principalmente, sequedad, enrojecimiento e inflamación de la piel, acompañados de picazón intensa. Los brotes suelen aparecer de manera recurrente, afectando pliegues como codos, rodillas y, en bebés, el rostro. La picazón puede afectar el sueño y la vida diaria.

¿La dermatitis atópica se puede contagiar por contacto físico o al compartir objetos personales?

No, la dermatitis atópica no es contagiosa bajo ninguna circunstancia. No se transmite por contacto físico, ni por el uso compartido de ropa, toallas u objetos, ya que se trata de una alteración intrínseca de la piel, no de una infección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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