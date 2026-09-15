Por: EL PILON SA

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Valledupar se encuentra en plena preparación para conmemorar los 25 años del fallecimiento de Consuelo Araújo Noguera, conocida popularmente como ‘La Cacica’. Durante el Mes del Patrimonio, la ciudad honrará su legado y su papel fundamental como impulsora del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que ha trascendido fronteras y consolidado la música vallenata en el escenario internacional. Según voceros de la organización entrevistados por el diario EL PILÓN, la agenda cultural y académica es organizada por la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, instituciones todas dedicadas a resaltar el folclor y la tradición.

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El ciclo de actividades dará inicio el jueves 17 de septiembre en la plaza Alfonso López, con la apertura de ‘La Casona’, un espacio diseñado para recrear la época dorada donde nació la emblemática parranda vallenata. Yarime Lobo, representante de la comunidad de egresados de Red Colsafa, detalló que los asistentes podrán disfrutar de una exposición fotográfica, una obra de teatro y una escenografía que evoca los años que Consuelo habitó ese espacio. Además, habrá una puesta en escena musical que busca resaltar la importancia de la parranda como piedra angular del festival.

El viernes 25 de septiembre, también en la plaza Alfonso López, tendrá lugar el concierto inmersivo “La Cacica Vive”. Este evento reunirá a la Banda Municipal Juvenil y a los reyes del concurso de piloneros en una demostración de tradición vallenata, con 400 niños interpretando aires vallenatos en instrumentos típicos como el acordeón, la caja y la guacharaca. Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, resaltó el valor pedagógico de la iniciativa, que demuestra cómo el legado de Consuelo Araújo sigue presente gracias a las escuelas culturales gratuitas de la ciudad.

La tradición se mantendrá viva el martes 29 de septiembre con la habitual ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor. De acuerdo con Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la ciudadanía está invitada a participar vistiendo trajes típicos —liqui liqui y vestido de pilón— para rendir tributo a la memoria de ‘La Cacica’ y su aporte al folclor local. Ese mismo día, en el auditorio de Areandina, se desarrollará el conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, donde compositores, artistas, y representantes de entidades culturales dialogarán sobre cómo lograr que el impacto del Festival de la Leyenda Vallenata perdure durante todo el año y beneficie a diferentes sectores como la gastronomía y el turismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el legado de Consuelo Araújo Noguera en la música vallenata?

Consuelo Araújo Noguera fue una figura primordial en la consolidación y proyección internacional de la música vallenata, siendo una de las principales impulsoras de la creación del Festival de la Leyenda Vallenata. Según lo relatado por voceros de la organización a EL PILÓN, su legado se refleja en el fortalecimiento de las tradiciones locales, el reconocimiento mundial de este género musical y la transmisión de valores culturales a nuevas generaciones por medio de escuelas gratuitas y propuestas culturales.

¿Cómo se celebra el aniversario de la muerte de ‘La Cacica’ en Valledupar?

El aniversario número 25 de la muerte de Consuelo Araújo Noguera se conmemora con una agenda que incluye la apertura de ‘La Casona’, exposiciones fotográficas, obras de teatro, conciertos infantiles, ofrendas florales y debates académicos. Toda la programación tiene como propósito honrar su memoria, involucrar a toda la ciudadanía en actividades representativas del vallenato y abrir discusiones sobre el impacto del festival en la identidad y la economía regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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