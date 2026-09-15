Por: EL PILON SA

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Al cumplirse 25 años del fallecimiento de Consuelo Araújo Noguera, Valledupar se prepara para rendirle homenaje con una agenda cultural y académica que busca mantener viva la memoria de ‘La Cacica’. Este tributo, organizado durante el Mes del Patrimonio, se convierte en un anticipo de la edición número 60 del Festival de la Leyenda Vallenata, certamen que ella impulsó y que logró posicionar esta música tradicional en escenarios internacionales, según informó el diario EL PILÓN.

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Las actividades cuentan con la organización de la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), la Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas. Voceros de estas entidades compartieron con EL PILÓN que la conmemoración resaltará tanto el legado musical como la influencia social de Araújo Noguera en la cultura vallenata.

La agenda comienza el 17 de septiembre a las 4 p.m. en la plaza Alfonso López con la apertura de La Casona, un espacio recreado para evocar la época en que nació la auténtica parranda vallenata. Este sitio contará con una exposición fotográfica, una obra de teatro y una ambientación que traslada a los asistentes al contexto que vivió Consuelo Araújo. Yarime Lobo, vocera de la comunidad de egresados de la Red Colsafa, detalló que la puesta en escena incluirá además una actuación musical que llegará hasta la plaza pública, convirtiendo el evento en un acto de memoria colectiva.

Otro de los momentos clave será el concierto inmersivo "La Cacica Vive", programado para el 25 de septiembre. En esta presentación, 400 niños, junto a la Banda Municipal Juvenil y reyes del concurso de piloneros, interpretarán aires vallenatos. De acuerdo con Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, esta propuesta busca renovar la pasión por la música vallenata en las nuevas generaciones, subrayando el valor de las escuelas culturales gratuitas fundadas en el espíritu de Araújo.

El homenaje se extenderá el 29 de septiembre con la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor. La organización convocó a la ciudadanía a vestirse con el liqui liqui y el típico vestido del pilón para realzar el folclor. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la fundación, resaltó la importancia de exaltar la obra de Consuelo Araújo a través de este gesto masivo de orgullo regional.

Ese mismo día a las 9 a.m., Areandina será el escenario del conversatorio "Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato", con la participación de compositores, artistas, representantes del Ministerio de las Culturas y plataformas digitales. Gelca Gutiérrez, rectora de la institución, planteó el desafío de convertir este festival de cuatro días en una oportunidad de impacto cultural permanente para el territorio, convocando a todos los actores involucrados, desde el arte hasta la gastronomía y el turismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades tiene la conmemoración de Consuelo Araújo Noguera este año en Valledupar?

Las actividades para recordar a Consuelo Araújo Noguera incluyen la apertura de La Casona con una muestra fotográfica y teatral, un concierto inmersivo con 400 niños, la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor y el conversatorio ‘Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato’, según voceros consultados por EL PILÓN.

¿Qué significa el liqui liqui y el vestido del pilón en la cultura vallenata?

El liqui liqui y el vestido del pilón son trajes tradicionales usados durante las festividades vallenatas. El liqui liqui es una prenda típica, generalmente masculina, que simboliza elegancia y pertenencia regional, mientras que el vestido del pilón es característico de las mujeres en el Desfile del Pilón, representando la esencia folclórica y la identidad de Valledupar en eventos conmemorativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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