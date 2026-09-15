Por: EL PILON SA

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Valledupar se alista para rendir un homenaje significativo a los 25 años del fallecimiento de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, quien fue vital en el impulso del Festival de la Leyenda Vallenata y en proyectar la música vallenata hacia escenarios internacionales. Esta conmemoración se desarrollará durante el Mes del Patrimonio, convirtiéndose en el epicentro de actividades destinadas a preservar y exaltar su legado. Según información de EL PILÓN, los eventos cuentan con la organización de la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, Areandina, Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas.

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La programación iniciará el jueves 17 de septiembre, a las 4 p. m., en la plaza Alfonso López, con la inauguración de ‘La Casona’, una recreación escenográfica del ambiente en el que surgió la famosa parranda vallenata. Este espacio ofrecerá una exposición fotográfica, una obra teatral y presentaciones musicales, buscando sumergir al público en la época que vivió Consuelo Araújo. Yarime Lobo, vocera de los egresados de Red Colsafa, detalló que la puesta en escena musical trasladará luego su energía a la plaza para mantener viva la tradición.

Para el viernes 25 de septiembre, a la misma hora y lugar, está previsto el concierto inmersivo denominado “La Cacica Vive”, que reunirá a la Banda Municipal Juvenil y a los reyes del concurso de piloneros. La jefa de la Oficina de Cultura Municipal, Yanelis González, resaltó el enfoque pedagógico de la jornada, en la que 400 niños interpretarán aires vallenatos utilizando instrumentos autóctonos como el acordeón, la caja y la guacharaca, fortaleciendo así la transmisión cultural en las nuevas generaciones.

El martes 29 de septiembre la agenda continuará desde las 8 a. m. con la tradicional ofrenda floral ante el monumento a La Pilonera Mayor. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, enfatizó la importancia de que la ciudadanía acuda vestida con atuendos típicos como el liqui liqui y el vestido del pilón, rindiendo tributo colectivo a la obra y raíces de Consuelo Araújo.

Ese mismo día, a las 9 a. m., Areandina abrirá el conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, en el que participarán compositores, artistas y representantes de diferentes sectores. Gelca Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, planteó la reflexión sobre cómo transformar el festival en un evento de impacto permanente para el territorio, involucrando a todos los actores del folclor, la gastronomía y el turismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Consuelo Araújo Noguera y cuál es su legado en el vallenato?

Consuelo Araújo Noguera, apodada ‘La Cacica’, fue la gestora fundamental del Festival de la Leyenda Vallenata y la responsable de llevar la música vallenata a contextos internacionales. Su influencia se mantiene vigente como una defensora de las raíces y de la proyección cultural de Valledupar, motivo por el cual su aniversario luctuoso motiva una intensa agenda de conmemoraciones.

¿Qué actividades forman parte de la conmemoración de los 25 años del fallecimiento de Consuelo Araújo Noguera?

La agenda para honrar a ‘La Cacica’ incluye la apertura de ‘La Casona’ con exposiciones y teatro, un concierto inmersivo donde participarán 400 niños, la tradicional ofrenda floral y un conversatorio académico en Areandina. Cada actividad busca resaltar lo más valioso del folclor vallenato y el legado de Consuelo Araújo en la cultura de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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