Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar se prepara para vivir una nueva celebración de la cocina local durante la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, un evento organizado por el diario EL PILÓN que ha logrado posicionarse como uno de los principales escenarios para destacar la riqueza culinaria del Caribe colombiano. Este año, la feria se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre de 2026 y promete una amplia oferta de actividades, buscando reafirmarse como la mayor vitrina de la tradición culinaria regional.

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Un aspecto destacado de esta edición es la incorporación del concurso de Dulce Típico, una iniciativa orientada a rendir homenaje a quienes preservan la memoria y los sabores ancestrales de Valledupar. Este certamen hace especial énfasis en la tradición de los dulces de paila —postres artesanales cocinados en recipientes de metal—, las conservas de frutas y los amasijos (productos de panadería tradicional), elementos clave de la identidad vallenata. El torneo lleva el nombre de Fidelina Redondo, matrona recordada por transformar la repostería criolla en un referente del patrimonio culinario. Según el texto de EL PILÓN, Fidelina empezó su labor en 1960, tras aprender los secretos heredados de su madre, Nicolasa Gami. Entre las recetas que popularizó se encuentran las figuras de pastillaje, la chiricana, el bollo de maduro y las melazas de fruta, todas reconocidas en el ámbito local.

Tras el fallecimiento de Fidelina en 2020, su hija, Piedad Vega Redondo, asumió la responsabilidad de preservar este legado. Siguiendo la consigna familiar “ni un gramo más ni un gramo menos”, mantiene la exactitud de las recetas como garantía de autenticidad y permanencia de los sabores originales. El concurso Dulce Típico se desarrollará la mañana del sábado 20 de septiembre, con inscripción gratuita a través de un formulario digital. Está dirigido principalmente a las dulceras tradicionales, en especial aquellas que participan en la emblemática plaza Alfonso López durante Semana Santa. De acuerdo con la organización, las participantes contarán con una barra para exhibir sus productos y deberán entregar una preparación principal al jurado, además de una muestra adicional para el público.

La feria, que se realizará en el Centro Comercial Unicentro, también contará con competencias en otras categorías, como mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y cocineros aficionados. Habrá muestras comerciales, talleres en vivo y catas de productos locales. Con ello, el evento busca, según EL PILÓN, dignificar el trabajo de las familias que conservan la identidad vallenata a través de la cocina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor en Valledupar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 está orientada a destacar y dignificar a las familias que preservan la identidad culinaria vallenata. Su meta fundamental es servir como plataforma para el reconocimiento de los saberes y sabores tradicionales de la región, así como para impulsar la oferta gastronómica local frente a nuevas corrientes y públicos.

¿Cómo funcionará el concurso de Dulce Típico en la Feria Gastronómica de Valledupar?

El concurso Dulce Típico, según la organización citada por EL PILÓN, se celebrará la mañana del sábado 20 de septiembre durante la feria. Las inscripciones son gratuitas y se realizan mediante un formulario digital, estando dirigidas principalmente a las dulceras tradicionales de Valledupar. Las participantes tendrán una barra para exhibir sus productos, deberán entregar una preparación oficial para los jueces y pueden ofrecer una muestra extra al público asistente. El certamen busca enlazar la tradición con las nuevas tendencias en repostería y resaltar el oficio de las reposteras empíricas de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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