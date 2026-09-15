Por: EL PILON SA

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Valledupar, conocida por sus profundas raíces culturales y culinarias, se prepara para recibir la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, un evento impulsado por el diario EL PILÓN que celebra los más exquisitos sabores y tradiciones del Caribe colombiano. Este evento, que se realizará el 19 y 20 de septiembre de 2026, se proyecta como el gran escenario de la cocina regional y un punto de encuentro para quienes defienden y reinventan las recetas típicas de la zona.

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Este año, la gran apuesta es el lanzamiento del concurso de Dulce Típico, concebido para destacar la labor de quienes preservan la memoria culinaria de Valledupar a través de dulces de paila, conservas de frutas y amasijos heredados. De acuerdo con lo informado por EL PILÓN, el certamen llevará el nombre de Fidelina Redondo, figura emblemática que marcó la repostería vallenata desde 1960, aprendiendo de su madre Nicolasa Gami y dejando un legado con recetas como las figuras de pastillaje, chiricana, bollo de maduro y melazas de frutas. Tras su fallecimiento en 2020, su hija Piedad Vega Redondo asumió la misión de mantener intactos los sabores y procesos bajo el riguroso lema "ni un gramo más ni un gramo menos", garantizando el respeto por la autenticidad de su herencia.

La competencia, programada para la mañana del sábado 20 de septiembre, invita a las dulceras tradicionales de la región, especialmente a aquellas reconocidas por endulzar la plaza Alfonso López durante la Semana Santa, a inscribirse de manera gratuita mediante un formulario en línea proporcionado por los organizadores. Cada participante dispondrá de un espacio para exponer su producto y deberá presentar al jurado una muestra oficial, además de una opción facultativa para el público. Según EL PILÓN, el propósito es conectar los oficios ancestrales de la repostería local con las nuevas tendencias gastronómicas urbanas.

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor también ofrecerá sus reconocidas competencias en categorías como mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y aficionados a la cocina, junto a talleres en vivo, catas de productos de la región y muestras comerciales. El Centro Comercial Unicentro será el epicentro de este festival, manteniendo puertas abiertas durante todo el fin de semana. La organización insiste: el objetivo principal es poner en valor la dedicación de las familias locales que mantienen viva la identidad vallenata a través de los sabores tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del concurso de Dulce Típico en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor?

El concurso de Dulce Típico, según EL PILÓN, fortalece la conservación de la tradición repostera en Valledupar al reconocer y homenajear a quienes mantienen vivas las recetas ancestrales, como es el caso de la familia de Fidelina Redondo. La competencia se traduce en un tributo a la memoria culinaria y en una oportunidad para conectar el saber popular con las tendencias contemporáneas.

¿Cómo pueden inscribirse las dulceras a la competencia de Dulce Típico en Valledupar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la inscripción para participar en el concurso de Dulce Típico es gratuita y se diferencia por su modalidad virtual, disponible a través de un formulario en línea. La invitación se dirige principalmente a dulceras tradicionales, en especial a las asociadas a las celebraciones de Semana Santa en la plaza Alfonso López.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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