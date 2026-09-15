Por: EL PILON SA

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El megaparque de Populandia, en Valledupar, atraviesa por un notorio estado de abandono que mantiene en riesgo a los habitantes del sector, especialmente a los niños y familias que antes disfrutaban de sus instalaciones. De acuerdo con Orlando Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Populandia, el deterioro avanza a pasos agigantados desde que terminó la concesión de amoblamiento urbano encargada de mantener y reparar la infraestructura del parque. Esta situación ha derivado en la pérdida paulatina de un espacio que alguna vez fue centro de integración social y recreación para la comunidad.

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Entre las afectaciones más evidentes, Ortiz señaló el colapso de las cubiertas en las gradas de las dos canchas polifuncionales, dejando estas áreas sin protección y exponiendo a los usuarios a las inclemencias climáticas. Además, las mallas y tubos perimetrales presentan oxidación y desprendimientos. Durante una reciente festividad, la comunidad tuvo que soldar algunos tubos para impedir que el deterioro avanzara aún más. Esta falta de mantenimiento acarrea riesgos tanto para quienes disfrutan de actividades deportivas como para la seguridad general del espacio.

El dirigente comunal también denunció el mal estado de los juegos infantiles, como columpios, resbaladeros y túneles de fibra, que dejaron de ser seguros y podrían causar accidentes. Recordó el caso de una niña que se cortó al deslizarse por uno de los resbaladeros debido al material deteriorado. A esto se suma el parque biosaludable, cuyas máquinas presentan tubos oxidados y piezas sueltas, haciendo imposible su uso adecuado. Las bancas, víctimas del vandalismo, exhiben hierros expuestos y representan otro peligro para los visitantes.

Ortiz lamentó que el parque haya dejado de ser el centro de integración social del barrio, debido a las malas condiciones, y que esto ha provocado la salida de las familias y la ocupación del lugar por personas ajenas al sector. La comunidad resiente también la falta de respuesta por parte de la Administración municipal. Pese a visitas y promesas de intervención, tanto del Instituto de Deportes (Inder) Valledupar como de la Secretaría de Obras, no se han visto soluciones concretas tras más de un año de reclamos.

Populandia cuenta con 829 viviendas y la recuperación del megaparque podría beneficiar no solo a miles de niños, sino también a la convivencia y seguridad del sector. Los habitantes insisten en una intervención urgente para devolverle a la comunidad un espacio digno y seguro para el deporte, la recreación y el encuentro social.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del megaparque de Populandia en Valledupar?

El megaparque de Populandia muestra un claro estado de deterioro, con gradas sin cubiertas, mallas y tubos oxidados y caídos, juegos infantiles dañados y máquinas biosaludables inutilizables. Según Orlando Ortiz, estos daños han convertido el parque en un foco de inseguridad, alejando a las familias y facilitando la llegada de personas ajenas al sector.

¿Por qué la comunidad de Populandia exige una intervención urgente en el megaparque?

La comunidad solicita con vehemencia una intervención porque el abandono del parque representa peligros directos para niños y adultos. Las deficiencias en infraestructura han reducido la asistencia de familias, potenciando riesgos y dificultando la convivencia. Además, los compromisos de recuperación hechos por autoridades municipales no se han materializado, según indicó la Junta de Acción Comunal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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