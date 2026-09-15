Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Al llegar al vigésimo quinto año de la muerte de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, Valledupar se dispone a rendirle tributo con una nutrida programación cultural y académica que tendrá lugar durante el Mes del Patrimonio. El reconocimiento busca resaltar el papel trascendental de Araújo Noguera en la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, así como su esfuerzo por proyectar este género musical en escenarios internacionales. De acuerdo con la información recolectada por EL PILÓN, esta conmemoración coincide con la antesala de la edición número sesenta del emblemático certamen vallenato.

Sigue a PULZO en Discover

La agenda, organizada por la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, Areandina, Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, busca movilizar a la comunidad en torno a la memoria de Consuelo. El recorrido inicia el jueves 17 de septiembre en la plaza Alfonso López, con la apertura de La Casona, un espacio donde se revivirá la escenografía original de la época en que surgió la parranda vallenata. Según Yarime Lobo, vocera de los egresados de Red Colsafa, en este lugar los asistentes apreciarán una muestra fotográfica, una obra teatral y una puesta en escena musical, todo ello ambientado en el contexto histórico que vio nacer el festival.

El viernes 25 de septiembre, también en la plaza principal, se llevará a cabo el concierto inmersivo “La Cacica Vive”. Este evento, tal como explicó Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, consistirá en una presentación conjunta de los reyes piloneros y la Banda Municipal Juvenil, además de la participación de 400 niños interpretando los principales aires del vallenato con instrumentos tradicionales como acordeón, caja y guacharaca. González subrayó el componente pedagógico de la iniciativa, resaltando el impacto duradero que el amor de Consuelo por la música vallenata sigue teniendo en las nuevas generaciones.

Posteriormente, el martes 29 de septiembre abrirá con la tradicional ofrenda floral en honor a La Pilonera Mayor. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, convocó a los ciudadanos a vestir el tradicional liqui liqui y el atuendo del pilón, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia por el folclor local y exaltar la obra de ‘La Cacica’. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, el auditorio de Areandina será escenario de un debate titulado “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”. Gelca Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, sostuvo que el propósito esencial del conversatorio es repensar el alcance del festival y cómo llevar su impacto a lo largo de todo el año, involucrando no solo a artistas y compositores, sino también a actores del sector turístico y gastronómico del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Consuelo Araújo Noguera y por qué se le reconoce como ‘La Cacica’?

Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, es recordada por ser la mujer que impulsó la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, hecho que transformó para siempre la presencia del vallenato en la vida cultural de Valledupar y Colombia. Su legado está vinculado a la difusión mundial de esta música y al fortalecimiento de la identidad folclórica de la región.

¿Cómo se realizará el homenaje a Consuelo Araújo Noguera en Valledupar este año?

El homenaje incluirá actividades como una exposición fotográfica y teatral en La Casona, un concierto inmersivo con 400 niños músicos, la tradicional ofrenda floral en el monumento de La Pilonera Mayor y un debate académico sobre la salvaguardia y proyección del vallenato. Todas estas iniciativas buscan mantener viva la memoria y el aporte de ‘La Cacica’ a la cultura vallenata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.