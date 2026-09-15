Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar se prepara para ser epicentro de los sabores y la tradición en septiembre de 2026 con la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor. Este evento, organizado por el diario El Pilón, reúne a los chefs, cocineros y aficionados que destacan lo mejor de la cocina del Caribe colombiano, reafirmando con cada edición su papel como la principal vitrina de la gastronomía regional.

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En esta entrega, la gran novedad es la creación del concurso de Dulce Típico, ideado para resaltar el trabajo de quienes conservan la memoria culinaria vallenata mediante recetas ancestrales de dulces de paila, conservas de fruta y amasijos. El certamen rinde tributo a Fidelina Redondo, figura emblemática que supo transformar la repostería vallenata en patrimonio y tradición. De acuerdo con El Pilón, Fidelina inició su labor en 1960, tras aprender el arte de los dulces de su madre, Nicolasa Gami. Gracias a su dedicación, preparaciones como las figuras de pastillaje, la chiricana, el bollo de maduro y las melazas de frutas adquirieron renombre en la región. Tras su fallecimiento en 2020, su hija Piedad Vega Redondo asumió la misión de mantener impecable el legado familiar, guiándose siempre por la premisa: “ni un gramo más ni un gramo menos”, lo que garantiza la fidelidad a los sabores originales.

El concurso de Dulce Típico se realizará la mañana del sábado 20 de septiembre, con inscripción gratuita dirigida principalmente a las dulceras tradicionales de Valledupar, sobre todo a aquellas relacionadas con las asociaciones que suelen endulzar la plaza Alfonso López en Semana Santa. Según El Pilón, cada participante dispondrá de una barra para exhibir su producto y deberá entregar una preparación oficial para la evaluación del jurado, así como una muestra opcional para el público. El lema “Haz sabores que merecen llevarse el oro” resume el propósito del certamen: unir los saberes de las reposteras empíricas con las tendencias contemporáneas de la cocina.

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 también mantendrá sus tradicionales competencias en categorías como mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y cocina aficionada. El evento, que tendrá lugar en el Centro Comercial Unicentro durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, ofrecerá muestras comerciales, talleres en vivo y catas de productos. De acuerdo con El Pilón, el propósito esencial es dignificar y visibilizar a las familias que resguardan la cultura culinaria de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por El Pilón, para participar en el concurso de Dulce Típico es necesario inscribirse de manera gratuita a través de un formulario en línea. El certamen está especialmente dirigido a las dulceras tradicionales de Valledupar, invitando en particular a quienes suelen ofrecer sus productos en la plaza Alfonso López durante la Semana Santa. Cada concursante debe presentar una muestra oficial de su dulce para el jurado y puede incluir una opción para degustación del público.

¿Quién fue Fidelina Redondo y por qué lleva su nombre el concurso de dulce típico?

Según El Pilón, Fidelina Redondo fue una reconocida matrona de la repostería vallenata que inició su labor en 1960. Heredó los saberes de su madre y popularizó varios dulces tradicionales, posicionando su oficio como legado familiar. El concurso lleva su nombre en homenaje a su influencia y compromiso con la preservación de la memoria culinaria de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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