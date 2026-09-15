Por: EL PILON SA

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Valledupar se prepara para vestir de fiesta sus calles y su gastronomía con la llegada de la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, según informó el diario EL PILÓN, organizador del evento. Esta cita, reconocida como el principal escaparate de la cocina del Caribe colombiano, se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre de 2026, consolidando su posicionamiento como una vitrina fundamental para la cultura culinaria regional.

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Uno de los grandes atractivos de esta edición será el lanzamiento del concurso de Dulce Típico, iniciativa que rinde homenaje a las raíces culinarias de Valledupar y, en especial, a quienes mantienen viva la tradición de preparar dulces de paila, conservas de frutas y amasijos característicos de la zona. Este concurso llevará el nombre de Fidelina Redondo, matrona vallenata que, desde 1960, transformó la repostería criolla en un referente de identidad. Redondo, heredera directa de los saberes de su madre, Nicolasa Gami, es recordada por popularizar recetas como figuras de pastillaje, chiricana, bollo de maduro y melazas de frutas.

Tras el fallecimiento de Fidelina Redondo en 2020, su hija Piedad Vega Redondo asumió la responsabilidad de proteger este legado, manteniendo la estricta receta familiar bajo el lema “ni un gramo más ni un gramo menos”, lo que garantiza la autenticidad de los sabores que han distinguido a la familia.

El concurso de Dulce Típico tendrá lugar el sábado 20 de septiembre por la mañana. De acuerdo con la información proporcionada, la inscripción al certamen es totalmente gratuita y puede realizarse a través de un formulario digital. El llamado es especialmente para las dulceras tradicionales de Valledupar, con énfasis en aquellas vinculadas a asociaciones que son protagonistas durante la Semana Santa en la plaza Alfonso López. Cada participante contará con un espacio para exponer sus productos y presentará una preparación para evaluación oficial, así como una muestra opcional al público visitante. Bajo el lema “Haz sabores que merecen llevarse el oro”, la competencia pretende unir la experiencia de las reposteras empíricas con las corrientes modernas de la gastronomía local.

Más allá del concurso, la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 incluirá competencias en diversas categorías, como mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y aficionados a la cocina. Toda la programación se desarrollará en el Centro Comercial Unicentro, con exhibiciones comerciales, talleres interactivos y degustaciones de productos locales. Así, la feria busca resaltar el valor de las familias que, a través de la cocina, mantienen viva la esencia vallenata.

¿Cuándo será la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 en Valledupar?

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 está programada para celebrarse el 19 y 20 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar, según la información publicada por EL PILÓN, anfitrión del evento.

¿Cómo pueden inscribirse las dulceras al concurso de Dulce Típico en la Feria Gastronómica?

De acuerdo con EL PILÓN, las inscripciones para el concurso de Dulce Típico son gratuitas y se deben hacer a través de un formulario digital. La convocatoria está dirigida especialmente a dulceras tradicionales de Valledupar, en particular miembros de asociaciones presentes durante la Semana Santa en la plaza Alfonso López.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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