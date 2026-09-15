Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social, con el objetivo de fortalecer e implementar los Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia. Entre estos territorios se encuentran Valledupar y cinco municipios más del departamento del Cesar. El convenio tiene un valor total de $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio financia la mayor parte, con $1.505.800.000, y la Fundación aporta $80.520.000 en especie, representados principalmente en asistencia técnica municipal y la ejecución de capacitaciones, jornadas móviles y encuentros regionales. El plazo de este acuerdo se extiende hasta el 15 de diciembre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Según la ficha técnica compartida por el Ministerio, el objeto principal es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para ofrecer asistencia técnica y capacitación, así como apoyo metodológico, administrativo y logístico para consolidar los Sistemas Locales de Justicia. Entre los productos nacionales destacan la asistencia técnica en todos los territorios incluidos, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles, cinco encuentros regionales y un informe final que recopilará los resultados e impactos de la intervención.

Valledupar fue priorizado para iniciar la implementación total del sistema local, y municipios como Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego recibirán apoyo para fortalecer sistemas ya existentes. En estas localidades, el operador encargado deberá impulsar la socialización de la estrategia, conformar el Comité Local de Justicia, diagnosticar las conflictividades, formular un plan de trabajo y diseñar rutas de atención. No se trata de reemplazar las instituciones judiciales tradicionales, sino de articularlas con mecanismos comunitarios como jueces de paz, conciliadores y organizaciones sociales, según los documentos oficiales.

En Valledupar, la intervención deberá partir de una asistencia técnica presencial, la conformación de las mesas adecuadas y el seguimiento de indicadores y rutas atendidas. El diagnóstico y seguimiento son pasos clave para garantizar que el Comité Local de Justicia —presidido por el alcalde e integrado por Secretarías, Personería, inspecciones y comisarías— pueda operar de manera efectiva. En los municipios que ya han iniciado el proceso, la dinámica es desigual: Becerril y La Jagua de Ibirico avanzaron desde 2023, aunque hay retos de asistencia; en La Paz y Manaure Balcón del Cesar persiste falta de información sobre el funcionamiento actual, y en San Diego aún no se tienen detalles públicos sobre el estado del sistema.

El convenio dispone que los pagos a la Fundación estén sujetos a la verificación de productos y avances concretos: desde la presentación del plan de trabajo y la vinculación de equipos hasta la consolidación de resultados y la entrega de informes integrales. Esto incluye evidencias como actas, fotos, listados y reportes financieros validados. Este proyecto se implementa en un contexto complejo, dado que el departamento del Cesar registra tasas de hurto y homicidio superiores al promedio nacional, además de elevados registros de extorsión y violencia intrafamiliar, de acuerdo con cifras del diagnóstico departamental y del propio Ministerio de Justicia.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cómo funciona en municipios como Valledupar?

Un Sistema Local de Justicia es un modelo que integra a instituciones judiciales tradicionales y mecanismos alternativos y comunitarios, como jueces de paz o conciliadores, con el fin de mejorar el acceso a la justicia y resolver conflictos en el nivel municipal. No implica la creación de nuevas entidades, sino que promueve la articulación entre la Fiscalía, la Policía, autoridades locales y actores comunitarios. En Valledupar, el proceso involucra diagnóstico de problemáticas, formación de un comité local presidido por el alcalde y la definición de rutas de atención y articulación institucional.

¿Cuáles son los principales retos para implementar el Sistema Local de Justicia en municipios del Cesar?

Los retos principales incluyen la desigual activación institucional, dificultades para confirmar el funcionamiento de comités en algunos municipios, la necesidad de diagnóstico actualizado de conflictividades y barreras, y los elevados índices de inseguridad, como hurto, homicidio y violencia intrafamiliar, superiores al promedio nacional. Estos desafíos hacen crucial el acompañamiento técnico, la capacitación y el seguimiento continuo contemplados en el convenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.