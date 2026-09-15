Por: EL PILON SA

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En la ciudad de Valledupar, la memoria de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, vuelve al centro de la atención pública al cumplirse veinticinco años de su fallecimiento. Este aniversario marca el inicio de una agenda especial que busca honrar el legado de la mujer que impulsó el Festival de la Leyenda Vallenata y que logró llevar el folclor vallenato a escenarios nacionales e internacionales. De acuerdo con voceros de la organización consultados por el diario El Pilón, las actividades son coordinadas por la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, Areandina (Fundación Universitaria del Área Andina), Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, y servirán como antesala de la edición número 60 del festival.

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La programación inicia el jueves 17 de septiembre con la apertura de ‘La Casona’ en la plaza Alfonso López, un espacio que reconstruye la atmósfera en la que nació la parranda vallenata. Yarime Lobo, vocera de la comunidad de egresados de Red Colsafa, detalló que en este espacio se podrá apreciar una exposición fotográfica y una obra de teatro que recrea cómo era la Casona en los días de Consuelo Araújo Noguera. Además, se presentará una muestra musical en vivo que saldrá luego a la plaza, reviviendo el ambiente auténtico que caracteriza el festival.

Otra propuesta destacada es el concierto inmersivo “La Cacica Vive”, que se celebrará el viernes 25 de septiembre y en el que, según Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, participarán 400 niños interpretando piezas vallenatas con acordeón, caja y guacharaca. Esta actividad involucra a los reyes del concurso de piloneros y a la Banda Municipal Juvenil, resaltando la vigencia del legado educativo y cultural de Araújo Noguera a través de las escuelas musicales gratuitas de la ciudad.

El martes 29 de septiembre, la jornada se centrará en la tradicional ofrenda floral a La Pilonera Mayor, donde la comunidad está invitada a vestir los atuendos típicos, como el liqui liqui y el vestido del pilón. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, enfatizó el propósito de hacer de este homenaje un acto que exalte las raíces culturales y folclóricas de Valledupar, convocando a ganadores y piloneros en una manifestación masiva de orgullo por la obra de ‘La Cacica’.

La agenda culmina con el conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, el mismo martes 29 de septiembre, donde, según Gelca Gutiérrez, rectora de Areandina, se discutirá cómo lograr que el impacto del festival perdure durante todo el año en el territorio, articulando distintos actores culturales, desde músicos hasta promotores turísticos.

¿Cuál es el legado de Consuelo Araújo Noguera en el Festival de la Leyenda Vallenata?

El principal legado de Consuelo Araújo Noguera radica en fundar e impulsar el Festival de la Leyenda Vallenata, llevando la música y el folclor vallenato a escenarios internacionales y consolidando este evento como un símbolo cultural para Valledupar y Colombia. Su labor sigue vigente a través de actividades conmemorativas y de las escuelas culturales gratuitas que promueven la continuidad del vallenato entre nuevas generaciones.

¿En qué consisten las actividades culturales y académicas programadas en Valledupar para homenajear a ‘La Cacica’?

Las actividades incluyen la apertura de ‘La Casona’ con exposiciones y muestras artísticas, un concierto inmersivo con la participación de 400 niños, la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor y un conversatorio académico sobre la memoria y la protección del vallenato, todas organizadas por fundaciones, autoridades culturales y la familia Molina Araújo para celebrar la vida y obra de Consuelo Araújo Noguera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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