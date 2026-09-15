Por: EL PILON SA

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La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor está próxima a tomar el pulso culinario de Valledupar, la capital del Cesar, durante los días 19 y 20 de septiembre de 2026, según información de EL PILÓN. Este evento, consolidado como un referente del Caribe colombiano, reúne año tras año a los representantes más destacados de la cocina regional, convirtiéndose en un escaparate esencial para los sabores y saberes propios de esta zona del país.

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En esta oportunidad, la principal novedad es la creación del concurso de Dulce Típico, un espacio especialmente pensado para reconocer el trabajo de quienes se dedican a preservar las recetas ancestrales de dulces tradicionales a base de frutas, paila y amasijos. Este certamen lleva el nombre de Fidelina Redondo, matrona icónica de la repostería vallenata que, desde 1960, se destacó por heredar y perfeccionar las técnicas transmitidas por su madre, Nicolasa Gami. Fidelina popularizó recetas emblemáticas como las figuras de pastillaje, la chiricana, el bollo de maduro y las melazas de frutas. Su legado se mantiene vivo gracias a su hija, Piedad Vega Redondo, quien continúa elaborando estas preparaciones bajo el lema “ni un gramo más ni un gramo menos”, en un fiel compromiso con la exactitud y los sabores originales de la familia.

El concurso de Dulce Típico se desarrollará la mañana del sábado 20 de septiembre y contará con inscripción gratuita a través de un formulario digital (según EL PILÓN). Está dirigido principalmente a las dulceras tradicionales de Valledupar, en especial a aquellas asociadas a gremios que animan la plaza Alfonso López en Semana Santa. Cada participante dispondrá de una barra para exhibir sus productos y deberá presentar una preparación para los jueces, además de una muestra opcional para el público. La competencia se plantea como un puente entre la tradición y las tendencias actuales de la gastronomía vallenata.

No obstante, la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 mantendrá su espíritu integral, incluyendo competencias en categorías como mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y cocina aficionada. El evento ocupará el Centro Comercial Unicentro durante todo el fin de semana, con numerosas actividades: muestras comerciales, talleres en vivo y catas de productos locales, todas orientadas a dignificar el legado familiar de la identidad culinaria vallenata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el concurso de Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor?

El concurso de Dulce Típico busca resaltar la labor de las dulceras tradicionales de Valledupar a través de la presentación de dulces de paila, conservas de fruta y amasijos, inspirados en las recetas de Fidelina Redondo. Cada concursante debe exhibir y presentar sus preparaciones para el juzgamiento, con la posibilidad de compartir muestras con el público, promoviendo así la conexión entre la tradición gastronómica y las nuevas tendencias locales.

¿Qué importancia tiene la figura de Fidelina Redondo en la repostería vallenata?

Fidelina Redondo es considerada un ícono de la repostería vallenata, ya que desde 1960 y siguiendo los conocimientos heredados de su madre, destacó por salvaguardar y popularizar recetas típicas como figuras de pastillaje, chiricana y melazas de frutas. Su legado perdura en Valledupar a través de su hija, Piedad Vega Redondo, quien continúa elaborando estas preparaciones bajo estricta fidelidad a la tradición familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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