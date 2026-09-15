Por: EL PILON SA

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Nuevos detalles se han revelado sobre la reciente cirugía a la que fue sometido Silvestre Dangond, reconocido intérprete de música vallenata. Aunque el cantante no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud ni sobre el motivo del procedimiento, un mensaje difundido por el periodista, locutor y folclorista Álvaro Alcides Álvarez, conocido como ‘Triple A’, ha arrojado luces sobre la naturaleza de la intervención. En la publicación, se cita la comunicación de un cirujano cercano a Dangond, quien explicó que la cirugía se realizó “por una lesión benigna del tejido celular subcutáneo”, asegurando que todo estaba “bajo control” y que el artista “ya está al ruedo”.

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Esta información ha estado alineada con lo informado por Blog Vallenato, portal especializado en el género, que detalló que la lesión tratada se encontraba en una de las piernas del cantante. Dangond, recordado por éxitos como ‘Las locuras mías’, ‘Bacano’ y ‘Cásate conmigo’, no habría enfrentado una emergencia médica grave, sino que acudió al quirófano para poner fin a molestias originadas por una afección de carácter benigno.

De acuerdo con la comunicación entre el médico y ‘Triple A’, la intervención fue ambulatoria, es decir, no requirió una hospitalización prolongada, lo que permitió que Dangond iniciara rápidamente su proceso de recuperación. El mensaje del especialista aclara que el artista ya habría retomado sus actividades habituales, lo cual lleva tranquilidad a sus seguidores, quienes recientemente habían manifestado preocupación por imágenes del cantante junto a su médico, en las que aparecía con un nuevo aspecto tras cambiar su corte de cabello.

El responsable del procedimiento fue Luis ‘Lucho’ Alonso Salja, amigo personal del cantante, compositor de vallenato y profesional de la medicina, quien atiende en la ciudad de Barranquilla. La relación de confianza entre ambos fue evidenciada tanto en el acompañamiento durante este proceso como en las numerosas fotografías divulgadas en redes sociales. Hasta el momento, y según las fuentes citadas, no se han reportado complicaciones en la salud de Silvestre Dangond, quien avanza positivamente en su recuperación y ha regresado progresivamente a su agenda de presentaciones y compromisos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue operado Silvestre Dangond en una pierna?

Según lo publicado por Blog Vallenato y el mensaje del médico compartido por Álvaro Alcides Álvarez, alias ‘Triple A’, la cirugía a Silvestre Dangond tuvo como objetivo tratar una lesión benigna en el tejido celular subcutáneo de una de sus piernas, descartándose una situación de gravedad y determinando que se trató más bien de una molestia persistente.

¿Quién es el médico que operó a Silvestre Dangond?

La cirugía fue practicada por Luis ‘Lucho’ Alonso Salja, quien es tanto amigo cercano como compositor vallenato y profesional de la medicina, con consultorio en Barranquilla, de acuerdo con la información revelada en los mensajes y publicaciones citadas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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