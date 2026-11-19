Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella estableció una serie de lineamientos para la autorización de comisiones al exterior de los servidores públicos pertenecientes a la rama ejecutiva, en un esfuerzo por reforzar la planeación y el buen uso de los recursos del Estado en el proceso de cierre de la vigencia 2026 y el inicio de 2027. Según el documento oficial, publicado y firmado por el jefe de despacho presidencial, Nicolás Gómez, las medidas están dirigidas, en particular, a los viajes que se pretendan efectuar entre el viernes 18 de diciembre de 2026 y el lunes 4 de enero de 2027.

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El documento, citado por El Espectador, instruye que todas las solicitudes para estas comisiones deben tramitarse exclusivamente mediante el Sistema de Gestión de Comisiones al Exteriores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Se enfatiza que cualquier petición enviada a través de otros medios, como correo electrónico o de manera física, será descartada. Esta decisión está anclada en principios como eficacia, planeación, austeridad, coordinación y transparencia en la gestión pública.

De acuerdo con el documento, la aceptación de las comisiones no será automática. Cada solicitud debe responder a una "estricta necesidad del servicio" y debe estar sólidamente respaldada por documentos técnicos y administrativos; además, se exige justificar la pertinencia del viaje, su aporte a los objetivos institucionales y la imposibilidad de tratar el asunto de forma virtual. El despacho presidencial fijó como fecha límite el lunes 14 de diciembre para la entrega de solicitudes. No obstante, existe la posibilidad de revisar solicitudes extemporáneas si se trata de requerimientos excepcionales y debidamente justificados. A pesar de estas restricciones, hay una salvedad para los requerimientos verificables relacionados con la agenda presidencial o vicepresidencial, aunque estos también deberán surtir el proceso regular en el Dapre.

Por otro lado, en octubre de 2026, el director del Dapre, Carlos Ríos, recordó por medio de la directiva presidencial 06 la importancia de dar prioridad a los encuentros virtuales sobre las comisiones al exterior, las cuales, según sus palabras, deben ser excepcionales. Además, insistió en que todos los viajes, nacionales o internacionales, se deben realizar en la tarifa más económica, salvo que exista justificación manifiesta ante el Dapre, afianzando el compromiso del gobierno de la Espriella con la austeridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para que un servidor público de la rama ejecutiva viaje al exterior en comisión?

Según directrices citadas por El Espectador, los servidores públicos que pretendan viajar en comisión al exterior deben demostrar una necesidad estricta de servicio, acompañar la solicitud con documentos técnicos y administrativos, argumentar la relevancia del viaje para los objetivos institucionales y justificar que no se puede atender de forma virtual. Además, las solicitudes deben gestionarse a través del Sistema de Gestión de Comisiones al Exteriores del Dapre, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos.

¿Qué significa Dapre y cuál es su función en la gestión de comisiones al exterior?

Dapre hace referencia al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Esta entidad es responsable de tramitar y controlar las solicitudes de los servidores públicos para viajar al exterior, asegurándose de que se respeten las normas de austeridad, eficacia y transparencia indicadas por el Ejecutivo. El Dapre canaliza las solicitudes exclusivamente a través de su sistema y verifica los requisitos para aprobar o negar los viajes oficiales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.