Por: EL PILON SA

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La Primera División del Ejército Nacional anunció la suspensión temporal del porte de armas de fuego en Valledupar, una medida que responde a la visita oficial que realizará el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en los próximos días a la capital del Cesar. Según la información difundida por la propia institución militar, esta restricción comenzará a las 12:00 de la medianoche del lunes 5 de octubre y se mantendrá vigente hasta las 6:00 de la mañana del martes 6 de octubre de 2026, plazo durante el cual estará prohibido portar armas de fuego en la ciudad, conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes.

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De acuerdo con la Primera División, la medida tiene como finalidad principal reforzar la seguridad durante la estancia del mandatario y garantizar el orden público en Valledupar mientras se desarrolla su agenda presidencial. La información, divulgada por los canales oficiales del Ejército Nacional, recalca la importancia de acatar las disposiciones adoptadas para esas fechas, en aras de una mayor tranquilidad ciudadana y prevención de riesgos. Esta decisión se suma a los protocolos habituales que se implementan en eventos de alto nivel con participación de autoridades nacionales.

En paralelo, la agenda presidencial ha presentado cambios relevantes en el departamento del Cesar. Según la información incluida en el reporte, estaba previsto que el presidente Abelardo De La Espriella visitara también el municipio de Aguachica, ubicado al sur del departamento, el pasado 1 de octubre. Sin embargo, el desplazamiento fue aplazado por razones de agenda presidencial, como lo confirmó la Alcaldía de Aguachica mediante un comunicado.

Este cambio ocurre pocos días después de que, el 24 de septiembre, la Estación de Policía de Aguachica sufriera ataques terroristas con drones cargados de explosivos, según las autoridades. Los hechos dejaron daños en la infraestructura policial, aunque afortunadamente no se presentaron heridos entre uniformados ni civiles. Por el momento, no se conoce una nueva fecha para la visita presidencial a Aguachica ni se ha confirmado si después de cumplir actividades en Valledupar, el jefe de Estado reprogramará la agenda pendiente en esa localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspende el porte de armas de fuego durante la visita del presidente en Valledupar?

La suspensión temporal obedece a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad ante la presencia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Valledupar. De acuerdo con la Primera División del Ejército Nacional, esta medida busca reducir posibles riesgos y facilitar el desarrollo normal de la agenda presidencial, contribuyendo así al mantenimiento del orden público.

¿Hay nueva fecha para la visita de Abelardo De La Espriella a Aguachica tras el aplazamiento?

Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la visita del presidente De La Espriella a Aguachica, sur del Cesar. La Alcaldía del municipio indicó que el viaje fue pospuesto por compromisos en la agenda del mandatario y aún no se ha confirmado si la actividad se reprogramará después de su paso por Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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