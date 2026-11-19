Por: El Espectador

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Parques Nacionales Naturales anunció el descubrimiento de una nueva especie de rana en Colombia. Se trata de la Niceforonia florezarum, una diminuta rana que mide solo dos centímetros de largo y que fue hallada en ecosistemas de páramo del Parque Nacional Natural Puracé y su zona de influencia, en el Macizo Colombiano. Este hallazgo representa un avance clave en el conocimiento de la biodiversidad del país, según el comunicado emitido por la entidad.

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Este descubrimiento fue producto de investigaciones y expediciones desarrolladas entre 2017 y 2023, abarcando 15 jornadas de muestreo, en las que expertos realizaron análisis morfológicos, genéticos, ecológicos y bioacústicos. De acuerdo con los resultados, los ejemplares estudiados presentan características que los diferencian de las especies conocidas del género Niceforonia, específicamente por su tamaño, que oscila entre 15,4 y 20,4 milímetros, y la presencia de pequeñas protuberancias en la piel dorsal.

La descripción publicada en la revista científica internacional Zootaxa detalla que esta nueva rana presenta colores que van del rojizo al marrón y manchas blancas o crema en el vientre. Además, Parques Nacionales señaló que, a diferencia de otras especies similares, esta rana carece de discos ensanchados en los dedos de manos y pies.

Los ejemplares de Niceforonia florezarum fueron encontrados en la laguna Sánchez, en el interior del Parque Nacional Natural Puracé, y en el páramo de Guanacas, localizado entre los municipios de Totoró e Inzá. Estas ranas suelen hallarse debajo de troncos, entre hojarasca, bajo el musgo y en zonas con frailejones, lo que indica una marcada preferencia por microhábitats húmedos y protegidos. En términos evolutivos, la especie es cercana a Niceforonia brunnea, localizada a considerable distancia en el sur de Nariño y en el norte de Ecuador.

Un hecho relevante del estudio es el hallazgo de una hembra adulta cubriendo 19 huevos con su cuerpo. Parques Nacionales Naturales explicó que este sería el primer registro documentado de un posible comportamiento de cuidado parental dentro del género Niceforonia, aunque enfatizó que aún se requieren estudios adicionales para comprender completamente esta conducta.

No existe aún información suficiente para establecer el estado de conservación de Niceforonia florezarum. El equipo de investigación, integrado por Gustavo Adolfo Pisso-Flórez, Alexandra Cardona-Giraldo, Héctor E. Ramírez-Chaves, Andrés Felipe Liévano-Bonilla, Glib O. Mazepa y Kevin P. Mulder, resaltó la importancia del Parque Nacional Natural Puracé, un área protegida de más de 92.000 hectáreas con ecosistemas que oscilan entre los 2.350 y 4.700 metros de altitud. Con este hallazgo, Colombia suma más de 10 especies del género Niceforonia, seis de ellas presentes en páramos, lo que evidencia la riqueza aún inexplorada del Macizo Colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia científica del hallazgo de la rana Niceforonia florezarum en el Parque Nacional Natural Puracé?

El hallazgo de Niceforonia florezarum resalta la significativa biodiversidad del Parque Nacional Natural Puracé, dada su extensión de más de 92.000 hectáreas y variedad de ecosistemas andinos y de páramo. La identificación de una nueva especie y el potencial comportamiento de cuidado parental dentro del género Niceforonia demuestran la relevancia del área protegida para el estudio científico y conservacionista en Colombia, como indicó Parques Nacionales Naturales.

¿Dónde habita exactamente la especie Niceforonia florezarum descubierta en Colombia?

Según Parques Nacionales Naturales, la rana Niceforonia florezarum fue encontrada en ecosistemas de páramo del Parque Nacional Natural Puracé, específicamente en la laguna Sánchez y el páramo de Guanacas, ubicados entre los municipios de Totoró e Inzá, en el Macizo Colombiano. Suelen encontrarse en microhábitats como debajo de troncos, hojarasca, musgo y en áreas con frailejones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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