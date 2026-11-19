Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, integrante del movimiento político Pacto Histórico, se encuentra en medio de una polémica que ha captado la atención tanto de la opinión pública como de sus colegas en el Congreso. Esta situación se agudizó luego de que la Universidad Nacional de Colombia negase haberla acreditado como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, contradiciendo la información que figuraba en documentos presentados por Estrada. El tema cobró una nueva dimensión tras su intercambio con el canciller Omar Bula, durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el 17 de noviembre, donde sus comentarios sobre elementos químicos y un evidente error ortográfico quedaron expuestos ante la opinión pública.

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El origen de la controversia tiene fundamento en una solicitud formal para verificar la autenticidad del título de Estrada. Según la Universidad Nacional, tras una revisión minuciosa de sus archivos físicos y digitales, no encontró ningún registro que confirme que la representante haya sido admitida o egresada del mencionado programa académico. En una respuesta fechada el 23 de octubre de 2025, la institución fue enfática al señalar que la copia del diploma presentada por Estrada “no fue expedida por esta Universidad y Sede”. Además, la universidad advirtió que informaría sobre la situación a la autoridad jurisdiccional, ante la posibilidad de una falsedad en documento público, lo que implica un señalamiento serio pero aún no constituye una condena judicial ni un veredicto definitivo de responsabilidad penal, de acuerdo con la comunicación institucional.

A esta denuncia se suma la alerta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), que tampoco encontró registros de matrícula profesional asociados al nombre de Luz Verónica Estrada. Esta entidad es la encargada de autorizar el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. De igual manera, el propio partido político de la representante, el Pacto Histórico, anunció la activación de su Comité de Ética para adelantar una investigación interna sobre las credenciales universitarias y la posible irregularidad con la tarjeta profesional. No obstante, la colectividad insistió en la garantía a la defensa y la presunción de inocencia mientras avanzan las indagaciones.

Mientras las autoridades competentes y las instancias internas del partido resuelven los interrogantes, la representante Estrada se enfrenta ahora a un duro escrutinio. Las dudas sobre la autenticidad de su formación académica quedan abiertas y, por el momento, la Universidad Nacional y el COPNIA no respaldan las credenciales que ella afirma poseer.

¿Qué dijo exactamente la Universidad Nacional sobre el título de Luz Verónica Estrada?

La Universidad Nacional de Colombia aseguró, en una certificación, que no hay registros físicos ni digitales que acrediten a Luz Verónica Estrada Holguín como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Además, detalló que la copia del diploma presentada por la representante no fue expedida por esa institución, lo que llevó a comunicar el caso ante la autoridad jurisdiccional por una posible falsedad en documento público.

¿Qué funciones cumple el COPNIA y por qué es relevante en el caso de Luz Verónica Estrada?

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) es la entidad responsable de expedir las tarjetas profesionales que habilitan el ejercicio legal de la ingeniería en Colombia. En el caso de Luz Verónica Estrada, el COPNIA informó que no encontró registros de matrícula profesional a su nombre, un dato clave frente a la controversia sobre su título universitario y el ejercicio de la ingeniería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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