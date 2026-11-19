El escándalo académico y judicial que rodea a la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, sumó un episodio paradójico luego de confirmarse que la legisladora del Pacto Histórico figura como coautora de un proyecto de ley diseñado precisamente para combatir la falsificación y adulteración de títulos profesionales en Colombia. De acuerdo con una revisión adelantada por el diario El Tiempo en los registros oficiales del Congreso de la República, la parlamentaria respaldó con su firma la radicación de esa iniciativa cuatro meses antes de que salieran a la luz las inconsistencias sobre su supuesto grado en la Universidad Nacional de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Se trata del proyecto de ley 019 de 2026 Cámara, radicado el pasado 20 de julio bajo el título ‘Por medio de la cual se crea el sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones’. En la lista oficial de autores publicada en el portal legislativo, el nombre de Estrada Holguín —quien obtuvo más de 7.000 votos en la consulta cerrada de octubre de 2025 y ocupó el segundo renglón de la lista cerrada de su colectividad— aparece junto al de otros congresistas como María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y David Alejandro Toro. El propósito central de dicha propuesta consiste en permitir que cualquier ciudadano verifique públicamente la autenticidad de los diplomas otorgados por instituciones de educación superior, así como las resoluciones de convalidación expedidas por el Ministerio de Educación.

Este antecedente legislativo contrasta directamente con las certificaciones emitidas por la Universidad Nacional frente a la documentación aportada por la representante. Aunque la polémica cobró notoriedad pública recientemente, los rastreos documentales evidencian que los cuestionamientos se remontan al año anterior: el 16 de octubre de 2025 la institución recibió una solicitud para validar un supuesto título fechado el 16 de noviembre de 2021, respondiendo el 23 de octubre que la copia del registro presentada ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) jamás había sido expedida por ese claustro.

En diálogo con El Tiempo, la exdecana de la Facultad de Minas de la sede Medellín, Verónica Botero, ratificó que el diploma atribuido a la congresista es apócrifo y que la rúbrica estampada en el documento no le pertenece. La exdirectiva explicó que el protocolo institucional de verificación recae en las oficinas de Registro y Matrícula mediante el cruce de los seriales del diploma y el acta de grado con el sistema académico, confirmando además que, ante la detección de posibles delitos contra documentos oficiales, la universidad trasladó formalmente el caso a la Fiscalía General de la Nación.

Lee También

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.