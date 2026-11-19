Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se presentó un importante resultado en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancía. De acuerdo con información oficial de la Policía de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda, realizó la incautación de cerca de 200 mil cajetillas de cigarrillos, una cantidad considerable cuyo valor se estima en aproximadamente 1.000 millones de pesos.

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Este operativo se llevó a cabo por medio de una diligencia de allanamiento y registro en una bodega ubicada en la localidad de Puente Aranda, específicamente en el sector conocido como San Andresito. Según lo informado por la Policía de Bogotá, la mercancía encontrada aparentemente era de contrabando. Las investigaciones preliminares revelaron que los elementos carecían de la documentación y los permisos de importación necesarios, situación que configura una violación a la normatividad vigente sobre la entrada y comercialización de este tipo de productos en el país.

La articulación entre la Policía, la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Hacienda fue fundamental para el éxito del operativo. Este trabajo conjunto demuestra el compromiso de las autoridades en Bogotá con la protección de la salud de los ciudadanos y la defensa de los recursos públicos. Según las declaraciones de la Policía de Bogotá, acciones como estas son prioritarias para combatir las economías ilegales que afectan de manera directa la seguridad, la convivencia y el bienestar de quienes habitan la capital.

Además, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie actos contrarios a la convivencia o actividades delictivas a través de la Línea de Emergencias 123. Insisten en que la denuncia oportuna es crucial para adelantar los procesos investigativos correspondientes y fortalecer la lucha contra el crimen, con el objetivo de que Bogotá continúe en camino de ser una ciudad segura para todos sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la incautación de cigarrillos de contrabando en Puente Aranda, Bogotá?

La incautación ocurrió durante una diligencia de allanamiento y registro en una bodega de San Andresito, en la localidad de Puente Aranda. La Policía de Bogotá, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda, logró decomisar cerca de 200 mil cajetillas de cigarrillos sin la documentación y permisos requeridos para su importación.

¿Por qué es importante la denuncia de delitos en Bogotá a través de la Línea de Emergencias 123?

La denuncia es esencial porque permite a las autoridades iniciar sanciones y procesos investigativos contra el crimen, fortaleciendo la seguridad y la convivencia en la ciudad. La Línea de Emergencias 123 es la vía oficial para reportar delitos o hechos que pongan en riesgo a los ciudadanos y los recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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