Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha reafirmado su compromiso con el diálogo y la negociación colectiva con los sindicatos de empleados públicos del Distrito, avanzando en uno de los procesos más significativos para mejorar las condiciones laborales en la ciudad, según información oficial de la administración distrital.

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Durante la etapa de arreglo directo, las partes lograron los primeros 11 acuerdos, divididos en dos grandes bloques: bases de la negociación y condiciones de trabajo. Entre las bases, se definieron las normas aplicables, los sujetos vinculados al acuerdo, su ámbito de aplicación y la revisión del cumplimiento de acuerdos anteriores, proporcionando así un marco normativo y de transparencia para el proceso.

El proceso no estuvo exento de retos. Según la administración distrital, hasta 15 organizaciones sindicales presentaron distintas listas de peticiones sin lograr consolidarlas en un solo documento ni en una comisión unificada, lo que complicó el inicio de la negociación. Para avanzar, la administración solicitó al Ministerio del Trabajo el registro de afiliados y revisó los certificados, permitiendo finalmente la instalación formal de la mesa de negociación el 29 de octubre, en cumplimiento de todas las exigencias normativas y de una orden judicial del 17 de julio de 2026, tras una tutela presentada por sectores sindicales.

Uno de los avances más destacados fue la propuesta de incremento salarial para los años 2027 y 2028. De acuerdo con lo pactado, para el personal de los niveles asistencial, técnico y profesional se ofreció un aumento de IPC (Índice de Precios al Consumidor) más 2 puntos porcentuales en 2027 y más 2,1 puntos en 2028, mientras que para los niveles asesor y directivo el alza sería de IPC en 2027 y de IPC más 0,5 puntos para 2028. La inflación de referencia será la que certifique el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) al 31 de diciembre del año anterior y el pago del incremento se realizará en la nómina de febrero, con retroactivo a enero.

Este ajuste salarial representa una de las propuestas más elevadas en la historia de Bogotá, según la propia administración, superando los incrementos establecidos en negociaciones previas y concentrando el beneficio en quienes tienen los salarios más bajos dentro del sector público. Además, los acuerdos alcanzados abordan la promoción del trabajo digno, la reducción de contratos temporales, criterios claros para nombramientos provisionales y la protección frente a la sobrecarga laboral derivada del uso de canales digitales.

La negociación lleva más de siete meses y su extensión está próxima a vencer. De no alcanzarse un acuerdo total, el proceso pasaría a mediación con la intervención de un tercero, lo que podría retrasar los beneficios ya construidos. La administración distrital invita a sus empleados a mantenerse informados por los canales oficiales y de sus sindicatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los acuerdos laborales alcanzados entre la Alcaldía de Bogotá y los sindicatos del Distrito?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se lograron 11 acuerdos: 4 corresponden a las bases del acuerdo, que definen las normas aplicables, los sujetos participantes, el ámbito de aplicación y la revisión de anteriores compromisos; y 7 corresponden a condiciones de trabajo, abordando empleo digno, protección de estudios técnicos, reglas para ocupar vacantes, criterios para nombramientos provisionales, menos contratos de prestación de servicios, protección ante exceso de trabajo por canales digitales y la posibilidad de movilidad entre cargos.

¿Cuál es la propuesta de incremento salarial de la Alcaldía de Bogotá para empleados públicos en 2027 y 2028?

Según la administración distrital, la propuesta salarial plantea que los empleados de los niveles asistencial, técnico y profesional reciban en 2027 un incremento del IPC más dos puntos porcentuales y en 2028 del IPC más 2,1 puntos. Para los niveles asesor y directivo, se ofrece el IPC en 2027 y el IPC más 0,5 puntos en 2028. El IPC de referencia será el confirmado por el DANE y el aumento será retroactivo desde enero de cada año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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