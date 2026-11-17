Por: Portal Bogotá

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La búsqueda de la igualdad de género en Bogotá enfrenta desafíos significativos, especialmente en el ámbito del cuidado no remunerado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres en la capital destinan, en promedio, casi siete horas diarias al cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican poco más de tres horas y media. Esta diferencia se traduce en menos oportunidades para que las mujeres se formen académicamente, trabajen o puedan obtener ingresos propios, como recoge la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa".

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El impacto de esa desigualdad se aborda en el boletín "Datos para la Igualdad", publicado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer. Su quinta edición profundiza en cuatro obstáculos que dificultan la igualdad: la persistencia de la pobreza y la desigualdad económica, la distribución injusta del cuidado, la normalización de la violencia y la discriminación contra las mujeres, así como la baja representación femenina en espacios de liderazgo. Bogotá ha enfocado acciones para avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que impulsa la igualdad de género.

En el ámbito del cuidado, el Distrito ha buscado estrategias para que estas tareas sean compartidas. Entre enero y mayo de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer ofreció 32.790 atenciones mediante el Sistema Distrital de Cuidado, mientras que la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres promueve el acceso a formación y empleo.

Respecto a la violencia de género, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) reportó 64.512 casos de violencia contra las mujeres en Bogotá entre 2024 y agosto de 2026. En paralelo, la Secretaría Distrital de la Mujer brindó 1.027.584 atenciones entre enero de 2024 y julio de 2026, de las cuales el 65 % correspondió a servicios especializados en violencia, como Casas Refugio, la Línea Púrpura Distrital y la orientación sociojurídica en hospitales.

La prevención, además, inicia en la niñez a través del programa Tejiendo Mundos de Igualdad, que combate los estereotipos desde la infancia. Entre enero y junio de 2026, la estrategia Tu Voz y la línea de cuidado involucraron a 6.824 participantes.

La representación de las mujeres en cargos decisorios es variable: en la Cámara de Representantes mantuvieron el 50 % de representación, pero en el Concejo de Bogotá la presencia en cargos directivos disminuyó drásticamente entre 2024 y 2025. En contraste, en la Alcaldía de Bogotá, ocuparon el 53,8 % de los cargos de decisión en 2025. Por su parte, la Escuela Política Lidera Par, desde 2021, ha formado a 8.399 mujeres para promover la participación femenina en política.

Según el OMEG, el análisis constante de estos datos permite tomar decisiones basadas en evidencia para una ciudad más igualitaria para las mujeres y niñas de Bogotá.

¿Cuánto tiempo dedican las mujeres en Bogotá al cuidado no remunerado, según el DANE?

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE, en Bogotá las mujeres invierten en promedio 6 horas y 58 minutos cada día en el cuidado no remunerado. Esto representa casi el doble del tiempo que dedican los hombres, lo que evidencia una distribución desigual y refuerza las brechas en acceso a educación, empleo e independencia económica.

¿Cuáles son las principales barreras para la igualdad de género identificadas por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género?

La quinta edición del boletín "Datos para la Igualdad" del OMEG identifica cuatro barreras clave en Bogotá: la persistencia de la pobreza y la desigualdad económica, una distribución desproporcionada del trabajo de cuidado, la normalización de la violencia y discriminación contra las mujeres, y la baja representación femenina en espacios de decisión y liderazgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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