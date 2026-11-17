Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de la estrategia ‘Territorios Mágicos’ liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), alcanzó su intervención número 50 con una iniciativa significativa en el sector de Chapinero Central. De acuerdo con el portal bogota.gov.co, esta intervención se enfocó en transformar y revitalizar el entorno de la estación 15 del Metro, combinando la fuerza del arte y la participación activa de los habitantes del barrio. El proyecto también es parte del programa más amplio denominado ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que ha venido trabajando por la renovación y fortalecimiento del espacio público en diferentes territorios.

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En esta ocasión, la intervención se concentró en el muro exterior del Teatro Libre de Chapinero. Un total de 250 metros cuadrados fueron intervenidos para crear un mural que destaca la identidad cultural de la zona, resultado de un proceso de cocreación con líderes, lideresas y residentes del sector. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), se trató de un trabajo conjunto en el que la comunidad pudo aportar ideas y visiones, logrando que la obra artística refleje las características y el sentido de pertenencia al barrio.

Varios actores clave participaron en la ejecución del proyecto, entre los que destacan la organización Tejidos Urbanos, el mismo Teatro Libre de Chapinero, el cuerpo de Bomberos de Chapinero, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de su programa Centro Amar, y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Según reportes de la SDHT, la entrega del mural no fue solo un acto simbólico, sino que se convirtió en un espacio de integración y encuentro con jornadas de voluntariado, presentaciones de baile, improvisación y cuentería. Estas actividades permitieron exhibir el talento y la diversidad presentes dentro de la comunidad.

Con esta entrega, la ciudad completa la cifra de 50 ‘Territorios Mágicos’, lo que para la Secretaría Distrital del Hábitat es una muestra del trabajo constante por la recuperación y dinamización del espacio público, la valoración de identidades barriales y el fortalecimiento del tejido social a través del arte y la participación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Territorios Mágicos en Bogotá y cómo impacta a los barrios?

La estrategia ‘Territorios Mágicos’ es impulsada por la Secretaría Distrital del Hábitat y forma parte de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Consiste en intervenciones de recuperación y revitalización del espacio público a través de obras artísticas y trabajo comunitario, generando oportunidades de encuentro y fortalecimiento de la identidad en barrios vulnerables o estratégicos, como ocurrió en Chapinero Central.

¿Cómo se realizó el mural en el Teatro Libre de Chapinero y quiénes participaron?

El mural fue producto de un proceso de cocreación que incluyó a habitantes, líderes y lideresas del barrio, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital del Hábitat. También participaron organizaciones como Tejidos Urbanos, el Teatro Libre de Chapinero, Bomberos de Chapinero, la Secretaría Distrital de Integración Social con Centro Amar, y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Estas entidades colaboraron para reflejar la identidad cultural de la comunidad en el muro intervenido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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