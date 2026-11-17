Por: Portal Bogotá

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La Administración Distrital anunció que, entre el 7 y el 23 de diciembre de 2026, la ciudad de Bogotá será el epicentro de una amplia agenda navideña con enfoque cultural. Bajo el lema "Navidad es Cultura 2026", los habitantes y visitantes de la capital podrán disfrutar de más de 800 actividades, todas gratuitas, que invitan a familias a compartir y vivir la temporada navideña en diferentes espacios de la ciudad. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá y difundida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la programación combina espectáculos de teatro, música y circo, además de conciertos, obras de teatro, cine, talleres de creación, salones de baile y experiencias astronómicas. El propósito central es fomentar el encuentro, la imaginación y la vivencia comunitaria a través del arte y la diversidad.

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Uno de los aspectos más destacados de la agenda es la realización de tres grandes espectáculos, cada uno en un escenario icónico de la ciudad. En la plaza de Bolívar, el evento principal será ‘Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar’, una puesta en escena que busca transformar el espacio histórico mediante la música y el movimiento. Por su parte, la plaza cultural La Santamaría será el escenario de ‘Quelec y la semilla del futuro’, una propuesta multidisciplinaria que fusiona danza contemporánea, acrobacias y narrativa teatral, para sumergir a los asistentes en una experiencia diferente. Finalmente, en el parque El Tunal, ubicado en el sur de la ciudad, se presentará ‘¿Qué le pasó a la Navidad?’, un espectáculo dirigido especialmente a las familias y que, según la convocatoria, también se reconoce como ‘La semilla de la Navidad’.

La divulgación de esta programación oficial fue resaltada por la Secretaría de Cultura de Bogotá a través de redes sociales, invitando a los ciudadanos a reservar la fecha para el lanzamiento previsto para el 7 de diciembre. El evento de inauguración anticipa la revelación completa de la programación, que promete llenar de arte, cultura y encuentros los espacios públicos de Bogotá durante la época navideña. Toda la información puede ser consultada en los canales institucionales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los espectáculos principales de Navidad es Cultura 2026 en Bogotá?

Los espectáculos centrales son tres: ‘Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar’ en la plaza de Bolívar; ‘Quelec y la semilla del futuro’ en la plaza cultural La Santamaría; y ‘¿Qué le pasó a la Navidad?’ en el parque El Tunal. Cada show ofrecerá propuestas de teatro, danza, música y circo como parte de la agenda navideña promovida por la Administración Distrital y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Dónde consultar la programación de Navidad es Cultura 2026 en Bogotá?

La programación oficial podrá consultarse en el portal web de la Alcaldía de Bogotá y en los canales institucionales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El lanzamiento de toda la agenda cultural será el 7 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer más detalles sobre los eventos y actividades gratuitas que tendrán lugar en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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