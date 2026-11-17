Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la estrategia “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, continúa al frente de la tabla de medallería en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados, consolidando su liderazgo en este certamen escolar que reúne a los mejores talentos deportivos de diferentes regiones de Colombia. De acuerdo con la información oficial divulgada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), tras la cuarta jornada, la delegación bogotana sostiene su posición de privilegio gracias a un desempeño sobresaliente en múltiples disciplinas.

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En la más reciente tabla, Bogotá registra un total de 115 medallas, distribuidas entre 51 de oro, 34 de plata y 30 de bronce. Esta cifra sitúa a la capital ligeramente por detrás de Antioquia, que alcanza 121 preseas, pero con una mayor cantidad de medallas doradas que sus rivales. Les siguen en la clasificación los departamentos de Valle, Atlántico, Boyacá y Santander, con una suma de medallas inferior. Los deportes más productivos para la ciudad han sido natación, con 57 medallas (30 oros, 14 platas y 13 bronces), atletismo, con 29 (16-5-8), tenis de mesa, que aporta 13 (3-5-5), y judo con 16 (2-10-4).

Un factor clave en este destacado desempeño ha sido el fuerte inicio de disciplinas paralelas como paranatación y paratletismo, cuyo arranque se considera relevante para mantener e incluso aumentar la ventaja frente a otras delegaciones en la tabla general. La expectativa es que, a medida que se desarrollen estas pruebas, Bogotá pueda consolidar diferencias decisivas, de acuerdo con el IDRD.

Durante la cuarta jornada específicamente, la capital obtuvo 26 medallas, distribuidas en 10 de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Entre los logros más relevantes destacan las preseas doradas alcanzadas en tenis de mesa, gracias a deportistas como Salomé Mancera y Samuel Cañón, Rafael Quintero y Juliana Fuentes. En atletismo, figuras como Shara Isabella Bernal, Andrés Daza, Eusebio Blanco y María José Saavedra aportaron al medallero con triunfos tanto en pruebas individuales como por equipos. El tenis de mesa, además, sumó platas y bronces con actuaciones importantes de Ángelo Vargas, Juliana Fuentes y Norman Samuel Tiria en diferentes categorías.

Por otro lado, en fútbol sala, Bogotá debutó con victoria tanto en las ramas masculina como femenina, imponiéndose con marcadores de 8-0 ante Tolima y Amazonas, respectivamente. Estos resultados refuerzan la capacidad competitiva de la delegación capitalina en deportes de conjunto, sumándose a los éxitos individuales en las otras disciplinas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las disciplinas que más medallas han aportado a Bogotá en los Juegos Intercolegiados?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, las disciplinas que más medallas han entregado para Bogotá son natación, con 57 preseas, seguida de atletismo (29), judo (16) y tenis de mesa (13). Estas ramas destacan por la cantidad de oros que han obtenido sus representantes capitalinos.

¿Cómo avanzan las competencias de paranatación y paratletismo para Bogotá en los Juegos Intercolegiados?

El comienzo de las competencias de paranatación y paratletismo genera gran expectativa para Bogotá, pues se espera que su desarrollo permita aumentar aún más la ventaja en la tabla de medallería de la delegación capitalina sobre sus principales rivales, de acuerdo con los reportes del IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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