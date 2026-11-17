El regreso del Tour Colombia en 2027 también tendrá espacio para los aficionados al ciclismo. Las inscripciones para el Gran Fondo del Tour Colombia ya están abiertas y quienes quieran participar podrán escoger entre dos recorridos y tres categorías, con precios que van desde los 570.000 pesos hasta los 1’190.000 pesos.

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La competencia para ciclistas aficionados está programada para el próximo 24 de enero de 2027, dos días antes del inicio oficial del Tour Colombia. El punto de partida y llegada será el Daviarena, escenario ubicado en Sabaneta, Antioquia, desde donde se desarrollarán los dos recorridos previstos por la organización.

Los participantes podrán elegir entre un Gran Fondo de aproximadamente 120 kilómetros y un Medio Fondo de cerca de 88 kilómetros. La convocatoria está dirigida a los aficionados que quieran participar en una jornada de ciclismo en el marco del regreso de esta carrera al calendario nacional.

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Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la página web www.tourcolombiarcn.com, donde podrán completar el registro y seleccionar la distancia y categoría en la que desean participar.

Cuánto cuesta participar en el Gran Fondo del Tour Colombia 2027

La organización estableció tres modalidades de inscripción: Básica, Medium y Premium. Cada una tiene un número de beneficios y precios que aumentarán de acuerdo con las etapas de inscripción.

La categoría Básica tendrá los siguientes valores:

Primera etapa (16 al 30 de noviembre): 570.000 pesos.

Segunda etapa (1 al 20 de diciembre): 670.000 pesos.

Tercera etapa (desde el 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o agotar los cupos): 770.000 pesos.

Esta modalidad incluye jersey, número con chip, caramañola, gorra, medalla, rifas y obsequios de los aliados. También contempla ubicación en gradería para la presentación de equipos, fotografías oficiales y dos manillas para acompañantes.

La categoría Medium, que tendrá un cupo máximo de 800 participantes, contará con estos precios:

Primera etapa: 670.000 pesos.

Segunda etapa: 770.000 pesos.

Tercera etapa: 870.000 pesos.

Sus beneficios incluyen jersey, número con chip, caramañola, gorra, medalla, rifas, obsequios de aliados, ubicación preferencial en la presentación de equipos, fotografías oficiales y dos manillas para acompañantes.

Por su parte, la categoría Premium tendrá un límite de 200 participantes y estos valores:

Primera etapa:990.000 pesos.

Segunda etapa: 1’090.000 pesos.

Tercera etapa: 1’190.000 pesos.

Además de los elementos incluidos en las otras modalidades, esta inscripción contempla una camiseta tipo T-shirt, ubicación VIP en la presentación de equipos, dos manillas para acompañantes, almuerzo el lunes en el Oriente antioqueño con invitados especiales y acceso a un corral preferencial.

Fechas del Gran Fondo y del Tour Colombia 2027

La programación para los aficionados comenzará antes de la competencia. La entrega de kits está prevista para el 22 y 23 de enero, mientras que el Gran Fondo se disputará el domingo 24 de enero.

Ese mismo día también se llevará a cabo la presentación oficial de los equipos que participarán en el Tour Colombia RCN – Sistecrédito, actividad a la que podrán acceder los inscritos de acuerdo con los beneficios de su categoría.

La carrera profesional se disputará posteriormente, entre el 26 y el 31 de enero de 2027, con la organización conjunta de la Federación Colombiana de Ciclismo y RCN.

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De esta manera, el regreso del Tour Colombia tendrá una programación que incluirá tanto a los corredores profesionales como a los aficionados, quienes podrán participar en una jornada propia antes del inicio de la competencia por etapas.

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