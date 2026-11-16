Por: Caracol TV

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La crisis que enfrenta Deportivo Pereira abarca no solo el rendimiento deportivo, sino que se profundiza aún más en el terreno económico, algo que las recientes declaraciones de sus protagonistas han puesto en evidencia. Según lo expuesto en rueda de prensa posterior a la caída por 0-2 frente al América de Cali, en la última fecha del torneo ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay II-2026, tanto el director técnico Alexis Márquez como el jugador Richard Rentería reconocieron abiertamente la complejidad que vive el equipo, que terminó el campeonato en la casilla 17 de la tabla con apenas 17 puntos, luego de obtener tres victorias, ocho empates y ocho derrotas.

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El entrenador Márquez no ocultó la dificultad de su reciente estancia en el club, señalando que, pese a que los primeros días hubo cierta tranquilidad, la falta de pagos se ha convertido en un obstáculo insalvable. De acuerdo con sus palabras, los incumplimientos afectaron la cabeza de los jugadores partido tras partido. Incluso, relató que en las dos últimas fechas el plantel decidió no entrenar antes de los partidos debido a la crisis financiera y dejó claro que la decisión de jugar pasó por la responsabilidad de no exponerse a sanciones mayores.

Márquez subrayó que el futuro inmediato depende de que la institución ofrezca garantías básicas, como la normalización de pagos. El técnico fue enfático en que el ambiente se ha tornado tan adverso que prefiere no citar entrenamientos por el momento, hasta que los problemas económicos se resuelvan, pues incluso existen dificultades en la alimentación básica de muchos futbolistas. Además, advirtió que la preocupación principal en adelante debe centrarse en el riesgo de descenso y la posibilidad de que el club tenga que acudir a invertir o buscar nuevas soluciones para superar la crisis.

Por su parte, Richard Rentería, uno de los referentes del grupo, remarcó la dificultad de competir sin condiciones óptimas. El futbolista destacó la unión existente en el equipo a pesar de las adversidades: jugar de visitante o en otras ciudades, la falta de descanso y, especialmente, la falta de recursos, que incluso ha llevado a los jugadores más experimentados a ayudar a los jóvenes con consejos y recursos propios. Según sus palabras, el grupo mantiene la esperanza de que, si se les brinda estabilidad y se cumplen los acuerdos pendientes, podrán revertir la mala situación y obtener mejores resultados en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación económica actual del Deportivo Pereira según declaraciones de Alexis Márquez?

De acuerdo con Alexis Márquez, la situación económica de Deportivo Pereira es crítica, con compromisos financieros incumplidos que han afectado tanto el rendimiento como el ambiente interno del equipo. Se menciona que los jugadores han dejado de entrenar por la falta de pagos y enfrentan problemas básicos de subsistencia, como dificultades alimentarias, lo que ha llevado al cuerpo técnico a suspender actividades hasta que la institución ofrezca una solución real.

¿Cómo han impactado los problemas financieros en el rendimiento deportivo del Deportivo Pereira?

Los problemas financieros han tenido un impacto directo y negativo en el rendimiento deportivo del Deportivo Pereira. Según Márquez y Rentería, la preocupación constante por el atraso en los pagos y la incertidumbre institucional ha desviado la concentración de los jugadores, impidiendo entrenamientos adecuados y restando tranquilidad al grupo, lo que se ha reflejado en los pobres resultados de la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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