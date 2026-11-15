Por: Portal Bogotá

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Bogotá se convierte en el epicentro del deporte escolar nacional tras abrir la Fase Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026, un evento que reúne el presente y el futuro del deporte colombiano. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital recibe a 5.265 atletas procedentes de los 32 departamentos, quienes competirán en 22 disciplinas, incluidas tres del sector paralímpico. Las competencias se realizan desde el 13 y hasta el 26 de noviembre, con el respaldo pleno tanto del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como de la administración local.

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La capital la ha dado la bienvenida a jóvenes talentos que ya han destacado a nivel nacional e internacional. Entre ellos se menciona a Emily Román y Sergio Rojas, medallistas en los Juegos Suramericanos Juveniles de 2025, quienes recientemente representaron al Equipo Bogotá en Bucaramanga. Estos Juegos, cuya sede principal estará en los diferentes escenarios del Sistema Distrital de Parques, incluyen icónicos espacios como la Unidad Deportiva El Salitre, el Palacio de los Deportes, el Complejo Acuático Simón Bolívar, el Centro de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, Coliseo Cayetano Cañizares (Kennedy) y CEFE Cometas (Suba).

Bogotá compite con una delegación conformada por 288 personas: 244 deportistas, 48 entrenadores y 6 profesionales de la salud. Los jóvenes ganadores en deportes como ajedrez, atletismo, baloncesto, natación o tenis de mesa representarán a Colombia en los Juegos Suramericanos Escolares, a celebrarse en Guayaquil, Ecuador. En el primer día de competencia, Bogotá marcó la diferencia en natación de carreras alcanzando el liderato de la tabla de medallas con 14 preseas doradas, 4 de plata y 4 de bronce. Destacan nombres como Luis Felipe Galeano, Sara Sabogal, Laura Alejandra Torres o Miguel Ladino, quienes contribuyeron notablemente al medallero de la ciudad.

La nómina de deportistas bogotanos es amplia y cubre disciplinas como ajedrez, atletismo, badminton, boccia, boxeo, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, paratletismo, paranatación, patinaje, taekwondo, tenis de mesa, baloncesto 5x5, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y ciclismo. De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el objetivo es superar los logros de años anteriores y consolidar a la ciudad como referente nacional en la formación y proyección del talento deportivo infantil y juvenil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo va Bogotá en la tabla de medallería de los Juegos Intercolegiados 2026?

Al cierre de la primera jornada, Bogotá lidera la tabla de medallería de los Juegos Intercolegiados 2026, con 22 medallas obtenidas solo en natación de carreras: 14 de oro, 4 de plata y 4 de bronce, de acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto la posiciona por encima de delegaciones de Antioquia, Valle, Santander y Atlántico al inicio del evento.

¿Cuáles son los escenarios deportivos utilizados en Bogotá para los Juegos Intercolegiados 2026?

Las competencias de la Fase Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026 se desarrollan en destacados escenarios del Sistema Distrital de Parques de Bogotá, como la Unidad Deportiva El Salitre, el coliseo El Salitre, el Palacio de los Deportes, el Complejo Acuático Simón Bolívar, el Centro de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, Coliseo Cayetano Cañizares y CEFE Cometas en Suba, tal como informa la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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