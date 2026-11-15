Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá este lunes festivo 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), señala una jornada en la que los habitantes deberán estar atentos a las variaciones en las condiciones meteorológicas. Según el reporte, se espera que la madrugada transcurra con cielo mayormente nublado y ambiente seco, mientras que la temperatura mínima estimada es de 9 grados Celsius, lo cual sugiere una mañana fría en la capital.

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Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá entre parcialmente y ligeramente nublado, con probabilidad de lloviznas en localidades como Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. De acuerdo con IDIGER, la situación climática tenderá a cambiar durante la tarde, cuando se anticipa un cielo parcialmente nublado y lluvias de distintas intensidades que impactarán principalmente en Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero. La temperatura máxima para el día está prevista en 22 grados Celsius, lo que representa un rango típico para Bogotá en esta época del año.

Para consultar en tiempo real la probabilidad de lluvias y conocer el estado del clima en su barrio, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) permite acceder a mapas interactivos donde, tras ingresar a mapas.bogota.gov.co y seleccionar la capa de lluvias, usted puede verificar si está lloviendo en la ubicación de su interés. Esta herramienta facilita la planeación de desplazamientos y actividades diarias en la ciudad, especialmente cuando se prevén cambios como los de este lunes.

Sobre el contexto climático, el IDIGER explica que, a pesar de la presencia del fenómeno de El Niño 2026, que corresponde a un evento natural que calienta anómalamente las aguas del Pacífico tropical y suele reducir las lluvias y aumentar la temperatura, esto no significa que Bogotá esté exenta de la segunda temporada de precipitaciones. De acuerdo con el instituto, durante octubre y parte de noviembre pueden presentarse lloviznas, fuertes vientos o incluso granizadas, aunque, en promedio, la cantidad de lluvias es menor. Este fenómeno afecta especialmente a las regiones Caribe y Andina de Colombia.

El seguimiento del clima es fundamental para evitar inconvenientes, ya que permite anticiparse a cortes de luz, aprovechar cursos gratuitos ofrecidos en la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre, como el avistamiento de aves en los Cerros Orientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá este lunes festivo 16 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se pronostica una madrugada nublada y seca, con temperatura mínima de 9°C. Por la mañana habrá probabilidad de lloviznas en algunas localidades y en la tarde aumentarán las lluvias, especialmente en zonas como Suba y Usaquén. La temperatura máxima será de 22°C, con variaciones propias de la capital en esta época del año.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

Según el IDIGER, el fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática causado por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical. Para Bogotá, esto significa menos lluvias y temperaturas más altas en promedio, aunque todavía pueden presentarse episodios de lloviznas y granizadas durante la segunda temporada de lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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