Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud, responsable de la salud pública en Bogotá, invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación programada para el lunes 16 de noviembre de 2026. Para acceder al servicio, usted solo necesita acercarse ese día a cualquiera de los puntos habilitados y presentar su documento de identidad. Esta jornada busca facilitar el inicio, la continuación o la culminación de los esquemas de vacunación de la población capitalina, permitiendo el acceso a biológicos que previenen enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Igualmente, estará disponible la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que está recomendada para niñas y niños entre los 9 y 17 años, de acuerdo con la información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Salud.

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Los puntos de vacunación abrirán sus puertas a partir de las 8:00 a. m. y estarán distribuidos estratégicamente en la ciudad. Estos lugares incluyen centros comerciales, parques, plazas y colegios, así como otros espacios de alta afluencia de personas. Es importante mencionar que la ubicación específica de estos puntos puede cambiar todos los días; por tal razón, la actualización se realiza constantemente a través de las redes oficiales de la entidad, permitiendo que la ciudadanía consulte fácilmente dónde recibir atención. Además, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos, localizados en centros de salud y en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que asegura la continuidad y facilidad de acceso al servicio de inmunización.

Para la vacunación contra la fiebre amarilla, se ha dispuesto una atención especial. Según la Secretaría Distrital de Salud, las gestantes y las personas mayores de 60 años deben acudir únicamente a puntos de atención autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica previa y un acompañamiento especializado, con el propósito de asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera segura y adecuada para estas poblaciones priorizadas. La información sobre los puntos exactos para esta vacuna se encuentra disponible en los enlaces proporcionados por la entidad y en los canales oficiales.

De este modo, Bogotá refuerza su compromiso con la prevención de enfermedades y la protección de la comunidad, recordando a las familias la importancia de completar los esquemas de vacunación y aprovechar las jornadas de acceso gratuito y seguro promovidas por las autoridades distritales de salud.

¿Dónde consultar la lista actualizada de puntos de vacunación en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud mantiene la información actualizada sobre la ubicación de los puntos de vacunación en su página web y perfiles oficiales en redes sociales. Además, se puede consultar un documento con los puntos vigentes en el siguiente enlace oficial: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/vacunacion/Puntos_Vacunacion.pdf.

¿Qué vacunas están disponibles durante la jornada de vacunación del 16 de noviembre de 2026?

Durante esta jornada, la población podrá acceder gratuitamente a biológicos contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, así como a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños de 9 a 17 años. También se realizará atención especial para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en gestantes y mayores de 60 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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