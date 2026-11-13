Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para convertirse en epicentro de los deportes sobre ruedas con la celebración de diversas competencias de alto nivel, en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre de 2026. Durante esos días, la capital reunirá a algunos de los nombres más importantes del ciclismo, el patinaje, el BMX, los paradeportes y albergará la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, el velódromo Luis Carlos Galán, ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), será el escenario de la IV Válida Nacional de Ciclismo en Pista. En este evento destaca la participación de figuras nacionales como Martha Bayona, Lina Hernández, Juan Esteban Arango y Cristian Ortega, además del regreso de Mariana Pajón a la pista.

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Por el equipo local, resalta la presencia del experimentado Jordan Parra, acompañado de Valeria Hernández y Javier Jamaica, este último campeón del Clásico RCN, según indica el equipo Bogotá citado por la fuente oficial. Además, el patinódromo del Parque Recreodeportivo El Salitre (PRD) acogerá la III Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad, reuniendo campeones mundiales como Kollin Castro, Gisell Caicedo, Sara Muñoz, Elimelec Ospino y Mariana Ambuila. En representación de la ciudad estarán deportistas destacados como María Camila Carmona y Mariana Bonet, entre otros.

La agenda deportiva se amplía con la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026, que se disputará en los principales escenarios del Sistema Distrital de Parques, como la UDS, el PRD, el CEFE Cometas, el coliseo Cayetano Cañizares, el Palacio de los Deportes, el Complejo Acuático y el Centro de Alto Rendimiento (CAR), del Ministerio del Deporte, conforme a lo informado oficialmente.

Fuera de Bogotá, la presencia capitalina también se destaca en el Campeonato Nacional Interligas de Canotaje en Guatapé, Antioquia, con atletas como Víctor Barón y Daniel Pacheco. Asimismo, Medellín recibe válidas nacionales de BMX Racing, con participación de Carlos Ramírez y Santiago Linares. En Yumbo, Valle, se disputa el Campeonato Nacional Interligas de Hapkido, y en Yopal, Casanare, el equipo de fútbol busca su clasificación a los Juegos Nacionales 2027. En el sector paralímpico, Paula Michelle López compite en el torneo internacional de tenis en silla de ruedas en Italia, y el fútbol sala intelectual tiene presencia en el Primer Torneo Clasificatorio a los Juegos Paranacionales 2027, según lo reportado por la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los deportes sobre ruedas que harán parte de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa 2026?

En el evento ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ 2026, los deportes sobre ruedas tendrán gran protagonismo, con competencias de ciclismo en pista, patinaje de velocidad, BMX y paradeportes. Según la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, estas disciplinas contarán con la presencia de las principales figuras del país y eventos de carácter nacional, convirtiendo a la ciudad en un foco de actividad deportiva e integración.

¿Qué escenarios deportivos de Bogotá serán usados durante la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026?

La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026 en Bogotá se realizará en los principales escenarios del Sistema Distrital de Parques, incluyendo la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), el Parque Recreodeportivo El Salitre (PRD), el CEFE Cometas, el coliseo Cayetano Cañizares, el Palacio de los Deportes, el Complejo Acuático y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Ministerio del Deporte, según información oficial de la Alcaldía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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