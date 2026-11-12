El técnico Néstor Lorenzo ratificó que Jhon Jáder Durán continúa plenamente vigente en su radar para las venideras citaciones de la Selección Colombia de mayores.

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Aunque el atacante antioqueño quedó ausente del listado definitivo para los duelos preparatorios frente a Chile, atraviesa un notable presente competitivo sumando minutos con Benfica.

Durante una conferencia ante los medios efectuada este jueves en Cali, el seleccionador argentino aclaró que ningún futbolista elegible tiene bloqueado su regreso al combinado nacional.

“Estamos llamando muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas en sus clubes y a ver si aprovechan la oportunidad por el momento que están pasando”, manifestó el estratega.

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Asimismo, el timonel profundizó sobre el seguimiento permanente que mantiene sobre varios artilleros destacados en el balompié internacional pese a su ausencia en esta convocatoria específica.

“Ninguno está afuera de los que estuvieron en el Mundial y de los que no estuvieron en el Mundial. En la lista siempre están bloqueados (Jhon) Córdoba, (Jhon Jáder) Durán y (Kevin) Viveros mismo”, puntualizó.

Para afrontar esta doble jornada comprobatoria, el cuerpo técnico eligió tres variantes ofensivas capaces de desempeñarse en el frente de ataque como referentes centrales del área.

Los futbolistas seleccionados para ocupar esa demarcación táctica son Luis Javier Suárez (Sporting CP), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Camilo Durán (Celtic FC).

El plan deportivo apunta a observar alternativas frescas durante el compromiso amistoso del viernes ante Chile, resolviendo dudas tácticas antes de iniciar las eliminatorias al Mundial 2030.

“El hecho de que estén aquí para nosotros es importante. Hay muchos que ya tienen proceso de Selección Sub-20 y me da mucha ilusión que continúen. El tema es verlos de cerca, tenerlos, compartir con ellos e ir tratando de que se adapten de la mejor manera a lo que es la selección mayor”, apuntó sobre los talentos emergentes.

Una particularidad estratégica de esta fecha FIFA radica en disputar dos compromisos consecutivos contra el mismo adversario sudamericano, modificando sustancialmente la preparación táctica del plantel.

“En cuanto a la planificación lo que te ayuda es que conoces las características de los jugadores y el equipo puede cambiar de sistema. Te ayuda en el sentido de que conoces a 26 jugadores y no a 50 que sería si fueran dos equipos distintos. Para los dos es una ventaja”, aclaró el entrenador.

Además, el orientador enfatizó la relevancia de acompañar el estreno de las jóvenes promesas con el respaldo jerárquico de los referentes consolidados dentro del camerino tricolor.

“Me parece fundamental que los jóvenes entren arropados, que de alguna manera entren con jugadores de experiencia que soporten la presión. Esa es la idea, no solo con ellos, sino con todos los que no están en esta citatoria, pero que son parte del proceso. Todos ellos están dentro del espectro de la Selección para el futuro”, remarcó.

Finalmente, Lorenzo precisó que esta integración generacional pretende “que la prueba sea lo más real posible y que los jugadores se sientan apoyados por la experticia de los más grandes”.

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