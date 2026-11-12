Terminó la espera. Luego de un mes, la Selección Colombia tendrá la última fecha del año con dos compromisos frente a la Selección de Chile, que serán el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

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El primer compromiso será en el estadio Pascual Guerrero de Cali, puesto que lo que se reúna va destinado a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, así que tiene un sentido social muy importante.

Ahora, este también significa el regreso del combinado nacional a este estadio, el cual no pisa desde hace muchos años.

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Y es que la Selección Colombia ha tenido a Barranquilla como su casa desde hace varios años, puesto que allí aprovecha el calor para ahogar a los rivales. Además, también ha jugado en Bogotá y Medellín, pero a Cali lo tiene olvidado.

Cabe recordar que la última vez que el combinado nacional jugó en el Pascual Guerrero fue el 24 de enero de 1999, cuando se enfrentó a Dinamarca en un compromiso que terminó 1-1 gracias al gol de Faustino Asprilla.

Luego, el equipo ‘Tricolor’ tuvo un partido contra Nigeria en 2008, pero ese se disputó en el estadio Palmaseca que está ubicado en Palmira, no en Cali, y por eso no se cuenta dentro del registro.

De esta manera, el equipo nacional vuelve al estadio más importante de la capital vallecaucana este viernes, 13 de noviembre, cuando se enfrente a la Selección de Chile en el primero de dos partidos que se disputarán durante esta jornada de fútbol internacional.

(Ver también: No habrá despedida para James Rodríguez en Selección Colombia; juego en Cali no será para homenajes)

El próximo será el martes, 17 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el estadio de Santiago, un sitio que le trae buenos recuerdos al combinado nacional por algunos resultados que se presentaron durante las pasadas Eliminatorias.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.