James Rodríguez necesitó una gran acción individual para calmar su sed de gol con Atlético Nacional. El mediocampista apareció en el partido frente a Once Caldas, en Manizales, y firmó el tanto que le permitió al conjunto verdolaga igualar 1-1 en las semifinales de la Copa BetPlay.

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La jugada comenzó con un enorme pase de William Yesillo, quien encontró a James en una posición favorable para atacar el área. El volante recibió el balón con el pecho, lo acomodó con gran calidad y definió con precisión para vencer al arquero rival.

El gol fue una muestra de la calidad técnica del colombiano. Su control le permitió dominar el balón en un solo movimiento y, sin perder tiempo, sacar un remate que terminó en el fondo de la red. Una definición de crack que desató la celebración de sus compañeros.

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La anotación tuvo un significado particular: fue la primera que James consiguió desde su llegada a Atlético Nacional. El ’10’ se reencontró con el gol luego de varios más de un año sin definir a nivel de clubes.

El tanto también llegó cuando Nacional necesitaba reaccionar en el marcador. Con la asistencia de Yesillo y la calidad de James para resolver dentro del área, el equipo consiguió el empate parcial en el estadio Palogrande.

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¿Cuándo había sido el último gol de James Rodríguez?

Para encontrar la anterior celebración de James Rodríguez hay que remontarse al 18 de noviembre de 2025. Ese día, el mediocampista anotó de penalti en el partido amistoso entre Colombia y Australia, disputado en Nueva York, y abrió el marcador en el triunfo 3-0 de la Tricolor.

En aquella ocasión, el ’10’ asumió el cobro desde los doce pasos y venció al arquero rival para poner en ventaja al seleccionado colombiano. Luis Díaz y Jefferson Lerma completaron después la goleada en el compromiso de preparación.

Su último tanto con un equipo había llegado el 4 de octubre de ese mismo año, cuando todavía jugaba para el León de México. James convirtió de penalti frente al Toluca, en un encuentro que terminó con derrota 4-2 para su equipo. Esa anotación fue la última que había conseguido a nivel de clubes antes de llegar a Nacional.

Con el gol frente a Once Caldas, el colombiano puso fin a esa espera y consiguió su primera anotación con el conjunto antioqueño, en una jugada que también sobresalió por el pase de William Yesillo y la definición de James tras controlar el balón con el pecho.

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