Una tragedia golpeó a la familia del delantero brasileño Ronielson da Silva Barbosa (‘Rony’) del Santos FC, luego de que su padre, Marigerson Barbosa Carneiro, fuera asesinado en el estado de Pará, al norte de Brasil. El hombre, de 72 años, murió tras recibir una herida con arma blanca en el cuello y una mujer fue detenida como presunta responsable del crimen.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Palmeiras avanza a la final de la Copa de Brasil tras vencer a Vasco da Gama por penales y jugará ante Grêmio)

El homicidio ocurrió durante la tarde del lunes 9 de noviembre en el municipio de Terra Alta, específicamente en el barrio Novo. Según la reconstrucción publicada por el medio deportivo Globo Esporte, la Policía Militar recibió un reporte de agresión alrededor de las 3:30 p. m., cuando se alertó sobre una mujer que habría atacado a un hombre con un cuchillo.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, Marigerson ya había sido auxiliado por personas de la zona y trasladado a un centro médico. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron demasiado graves y falleció pese a la atención que recibió.

Lee También

La intervención policial permitió detener en flagrancia a una mujer que permanecía en el sitio. Según información de la Policía Militar recogida por medios brasileños, la sospechosa tenía en su poder un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, señalado como el elemento que habría sido utilizado en la agresión.

O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai. O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares. O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio. — Santos FC (@SantosFC) November 9, 2026

La detenida fue trasladada a una estación de Policía Civil, donde quedó a disposición de las autoridades. Por ahora, la investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y qué motivó el ataque. No se ha confirmado oficialmente cuál era el vínculo entre la mujer y la víctima.

¿Qué pasó con Rony tras el asesinato de su padre?

La noticia llegó hasta el entorno del Santos FC, que permitió al delantero abandonar sus compromisos deportivos para desplazarse al estado de Pará y acompañar a sus familiares. El equipo brasileño también publicó un mensaje de solidaridad y manifestó su disposición para brindarle ayuda durante este momento.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue el de Neymar, compañero de Rony en el club paulista. El delantero puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado del futbolista y sus familiares hasta la región donde ocurrió el asesinato.

Rony agradeció públicamente el apoyo recibido y destacó la ayuda de Neymar, además del acompañamiento del Santos, el cuerpo técnico y las personas que se comunicaron con él tras conocer la noticia.

El atacante también compartió un mensaje en sus redes sociales en el que describió la muerte de su padre como uno de los momentos más difíciles de su vida y manifestó su intención de permanecer junto a sus seres queridos mientras afrontan la pérdida.

¿Quién es Rony, el futbolista cuyo padre fue asesinado en Brasil?

Ronielson da Silva Barbosa, conocido como Rony, es un delantero brasileño de 31 años que actualmente juega en el Santos FC. Su trayectoria incluye pasos por el Athletico Paranaense y Palmeiras, equipo con el que alcanzó reconocimiento internacional.

Durante su etapa en Palmeiras, el atacante conquistó dos títulos de la Copa Libertadores y se convirtió en uno de los jugadores destacados de la plantilla. Posteriormente, llegó al Santos y comparte equipo con Neymar.

La muerte de Marigerson Barbosa Carneiro conmocionó al entorno del futbolista, que ahora permanece junto a sus familiares mientras las autoridades brasileñas avanzan en la investigación para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades de la mujer capturada.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)