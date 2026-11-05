La muerte de un turista argentino y un instructor brasileño durante un vuelo en ala delta en Río de Janeiro (Brasil) quedó registrada en varios videos que permitieron reconstruir los últimos segundos del recorrido.

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Dichas imágenes muestran cómo el equipo perdió estabilidad cuando se aproximaba a la zona de aterrizaje y terminó chocando contra una estructura de concreto en una playa.

Según recogió Blu radio, el accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en São Conrado, al sur de la ciudad brasileña. Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45, quien estaba a cargo de pilotar el ala delta.

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Los dos hombres habían iniciado el recorrido en la rampa de Pedra Bonita, uno de los lugares conocidos de Río de Janeiro para la práctica de vuelo libre. El trayecto tenía como destino la playa de São Conrado, donde se encuentra una zona habilitada para el aterrizaje de estos equipos.

La grabación muestra que, durante buena parte del vuelo, ambos permanecían aparentemente tranquilos. La situación cambió cuando comenzaron el descenso. En la aproximación final, el ala delta hizo un giro a baja altura, perdió la trayectoria y terminó impactando contra una estructura que separa la arena del paseo marítimo.

En el choque, uno de los extremos del equipo alcanzó a rozar la arena, mientras el otro golpeó el muro de concreto. La fuerza del impacto lanzó a los ocupantes contra la estructura. El desnivel del lugar era de aproximadamente 2,5 metros.

Según el citado medio, la tragedia se presentó hacia las 11:23 de la mañana y las víctimas alcanzaron a ser trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto. Sin embargo, ambos ingresaron en paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal médico, fallecieron.

🚨”TRAGEDIA EN BRASIL” Difundieron el VIDEO completo del momento en que un turista argentino y un instructor MURIERON tras un accidente en ALA DELTA. https://t.co/JlAdmmtbVc — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) November 4, 2026

Hipótesis de accidente en parapente en Brasil

La secuencia fue captada desde distintos ángulos y había cámaras instaladas en el propio equipo y otras ubicadas en la playa. Estos registros muestran el momento en que el ala delta se desvía durante la maniobra de aterrizaje y termina estrellándose contra la estructura de la zona costera.

Según testimonios recogidos por medios brasileños, el instructor habría efectuado un giro cuando volaba a poca altura. Esa maniobra es una de las hipótesis que se examinan, pero las autoridades todavía no han establecido qué provocó el accidente.

El material audiovisual quedó en manos de los investigadores, que también aseguraron el equipo para someterlo a peritajes técnicos. La Policía Civil adelanta las diligencias para determinar si hubo una falla en el aparato, un error durante la maniobra u otra circunstancia que explique el desenlace.

Suspendieron los vuelos mientras investigan las causas

Luego del accidente, las actividades de vuelo libre en el sector fueron suspendidas mientras avanzan las indagaciones. Las autoridades también buscan recoger testimonios de personas que presenciaron el choque y establecer las condiciones en las que se desarrolló el recorrido.

Rodrigues dos Santos llevaba alrededor de diez años practicando este deporte y trabajaba como instructor desde hacía aproximadamente un año, según información entregada por representantes del club al que pertenecía. Arismendi, por su parte, había viajado desde Argentina para pasar unos días de vacaciones en Brasil y se encontraba realizando la actividad junto con un grupo de amigos.

La investigación continúa abierta y las causas de la tragedia no han sido confirmadas. Por ahora, los videos constituyen una de las principales evidencias para reconstruir lo ocurrido durante los últimos instantes del vuelo.

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