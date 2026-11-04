La crisis de una de las empresas históricas de maquinaria agrícola de Argentina llegó a un punto crítico. Los trabajadores de Pauny, fabricante de tractores con sede principal en Las Varillas, Córdoba, decidieron permanecer en sus instalaciones y suspender actividades ante los incumplimientos salariales y la falta de respuestas de los directivos.

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El conflicto, que involucra a unos 450 trabajadores, también se extendió a la planta de La Banda, en Santiago del Estero. Las protestas se producen después de varios meses de dificultades económicas y negociaciones infructuosas entre la compañía y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Crisis en Pauny: trabajadores reclaman salarios atrasados

La situación se agravó después de dos reuniones entre representantes de la empresa y el sindicato, en las que no se habría presentado un plan concreto para cancelar las obligaciones salariales pendientes.

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Según los reportes de la prensa argentina, los empleados acumulan tres quincenas sin recibir sus pagos completos. La situación también compromete otras obligaciones laborales, entre ellas los aportes correspondientes a la seguridad social y la cobertura de salud.

En declaraciones recogidas por medios argentinos, representantes sindicales describieron las dificultades que atraviesan los trabajadores y sus familias por la falta de ingresos.

La protesta comenzó en la sede de Las Varillas, donde los empleados resolvieron mantener una retención de tareas y permanecer en las instalaciones hasta obtener una respuesta de la compañía. Posteriormente, el conflicto también tuvo repercusiones en la planta de La Banda.

La próxima instancia de negociación está prevista para este jueves 5 de noviembre, cuando se espera que las partes vuelvan a reunirse para buscar una salida a la disputa.

LOS TRABAJADORES DE PAUNY TOMAN LA FÁBRICA Y ESCALA EL CONFLICTO EN LA EMPRESA CORDOBESA DE TRACTORES Lectura rápida

Trabajadores de Pauny, fabricante de tractores de Las Varillas, Córdoba, que emplea a 460 personas, tomaron la fábrica tras fracasar una segunda audiencia entre la empresa y la UOM. Según el gremio, se adeudan tres quincenas y hay incumplimientos de aportes patronales. Gabriel Bertola, protesorero de la UOM de San Francisco, afirmó que permanecerán allí “hasta que se consiga una respuesta contundente”. Crisis productiva

La producción cayó de un promedio de 150 a 160 tractores mensuales a solo 13 en octubre. Bertola advirtió que “los compañeros no tienen cómo aguantar esta situación”, debido a las dificultades económicas y la falta de obra social. Situación financiera

Según el Banco Central, Pauny acumula deudas por más de $29.910 millones y otros $1.028 millones por 146 cheques rechazados. Las ventas cayeron un 22,6% interanual en septiembre y su participación de mercado es del 8%. Las partes volverán a reunirse el jueves. (+) en Clarín: https://t.co/mRrAq4TRrO — Clarín (@clarincom) November 4, 2026

Fábrica de tractores acumula deudas y cheques rechazados

El problema de Pauny no se limita al incumplimiento de sus obligaciones salariales. La empresa también atraviesa dificultades financieras que se reflejan en sus compromisos con entidades bancarias y en la cantidad de cheques rechazados.

Un reporte de Infobae, basado en información de la Central de Deudores del Banco Central de Argentina, indicó que la compañía acumulaba 146 cheques rechazados por aproximadamente 1.028 millones de pesos argentinos.

Otras publicaciones del 4 de noviembre reportaron un incremento de esa cifra hasta 168 cheques, por unos 1.238 millones de pesos. La diferencia responde a actualizaciones de los registros y debe tenerse en cuenta al consultar el estado más reciente de la compañía.

La situación productiva también preocupa. De acuerdo con información recogida por medios argentinos, Pauny redujo sus jornadas laborales y llegó a operar solamente tres días por semana, mientras afrontaba dificultades para adquirir insumos y cumplir con sus compromisos.

Entre los factores que explicarían el deterioro del negocio, fuentes consultadas por Infobae mencionaron el ingreso de tractores importados, particularmente de origen chino, que compiten con la producción nacional en condiciones de precio difíciles para los fabricantes locales.

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