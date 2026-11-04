Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Gustavo Petro expresó su opinión tras los resultados de las recientes elecciones de medio término efectuadas en Estados Unidos el 3 de noviembre, donde el Partido Demócrata obtuvo victorias notorias y varios candidatos alcanzaron logros históricos en distintos estados. Usando su cuenta de X, Petro subrayó el ascenso de representantes que provienen de comunidades latinas, afroamericanas e indígenas, así como el rol creciente de las mujeres en espacios de poder. El mandatario colombiano percibió estos resultados como un mensaje político en favor de la diversidad y en contra de lo que califica como tendencias autoritarias.

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En sus palabras textuales, Petro señaló: “Han ganado latinos, afroamericanos, indígenas, mujeres, demócratas muchas gobernaciones del los EEUU. El progresismo y los pueblos enseñan que hay que respetar la diversidad humana, no censurarla y menos aniquililarla. Frenón en seco al fascismo”. Estas declaraciones reflejan su apoyo a movimientos que promueven la inclusión y ponen de relieve el valor que le asigna a los cambios ocurridos en el panorama político estadounidense.

Dentro de los resultados más destacados, Gustavo Petro mencionó el triunfo de Gina Hinojosa en Texas, quien se posicionó como la primera mujer latina elegida gobernadora en ese estado, luego de derrotar al republicano Greg Abbott. En Georgia, Keisha Lance Bottoms hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana que es elegida gobernadora en Estados Unidos, venciendo a Rick Jackson. En Nuevo México, Deb Haaland fue elegida gobernadora y se convertirá en la primera mujer indígena en liderar ese estado. Por su parte, en California, Xavier Becerra alcanzó la gobernación y será el primer latino en ocupar ese cargo en dicho estado mediante elección popular. Estos hitos, de acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día, reflejan avances en la representación política de diversas comunidades.

El presidente Petro, no obstante, no centró todo su enfoque en Estados Unidos. Aprovechó la coyuntura para cuestionar el contexto político colombiano, señalando su insatisfacción con el rumbo actual del país. Manifestó: “Lástima que a Colombia le hayan usurpado su derecho a estar en la vanguardia de la humanidad”, lo que conecta el debate sobre progresismo y diversidad entre ambos países.

Es importante anotar que, aunque Petro destacó logros demócratas, la jornada electoral también vio triunfos para el Partido Republicano. Por ejemplo, Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador afroamericano de Florida, mostrando que los avances en representación no estuvieron restringidos a una sola ideología.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las victorias históricas que resaltó Gustavo Petro en las elecciones de Estados Unidos?

Gustavo Petro destacó la elección de Gina Hinojosa en Texas como la primera mujer latina gobernadora de ese estado, Keisha Lance Bottoms en Georgia como la primera mujer afroamericana en ocupar una gobernación en Estados Unidos, Deb Haaland en Nuevo México como la primera mujer indígena gobernadora, y Xavier Becerra en California como el primer latino gobernador elegido por voto popular. Todos estos logros reflejan avances notables en inclusión y representación, según lo informado por El Nuevo Día.

¿Por qué Gustavo Petro relacionó los resultados electorales de Estados Unidos con el panorama político colombiano?

El presidente Gustavo Petro aprovechó los resultados en Estados Unidos para cuestionar el rumbo político en Colombia, afirmando que al país se le ha “usurpado su derecho a estar en la vanguardia de la humanidad”. De acuerdo con su postura, la expansión del progresismo y la defensa de la diversidad en el país norteamericano contrastan con la situación política colombiana, contexto en el que expone su inconformidad y formula críticas hacia sectores que considera autoritarios.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.