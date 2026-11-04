Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Un brote de malaria en Fráncfort del Meno, Alemania, causó alarma entre las autoridades sanitarias tras confirmarse ocho personas contagiadas y tres muertes ocurridas entre julio y septiembre. Esta situación llamó la atención porque ninguno de los afectados había viajado a zonas donde la enfermedad es endémica, ni había recibido transfusiones sanguíneas. Según el análisis realizado por el Departamento de Salud de Fráncfort, con el respaldo del Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica), se detectaron tres grupos de infección distintos, lo que apunta a tres introducciones independientes de mosquitos portadores del parásito provenientes de África Occidental.

Sigue a PULZO en Discover

En el informe se indica que seis de los contagiados laboraban en el aeropuerto de Fráncfort, mientras que los otros dos residían en Schwanheim, un barrio cercano. El hecho de que todas estas personas se hayan infectado sin contacto con países endémicos refuerza la hipótesis de que los mosquitos llegaron en aviones u otros medios de transporte desde el exterior. Peter Tinnemann, director del Departamento de Salud, confirmó a través de los análisis genéticos que el agente causante corresponde a Plasmodium falciparum, una de las especies de parásito que genera las formas más graves de malaria.

La malaria, también llamada paludismo, es una infección provocada por parásitos del género Plasmodium, siendo Plasmodium falciparum el responsable de los casos más peligrosos y mortales. El contagio ocurre principalmente cuando una persona es picada por un mosquito hembra infectado del género Anopheles. Por ello, la enfermedad no se transmite habitualmente entre personas por contacto directo. El brote en Alemania reabrió el debate sobre los riesgos asociados a la llegada de vectores como mosquitos infectados a regiones libres de la enfermedad.

De acuerdo con las autoridades sanitarias involucradas en la investigación, la malaria puede ser letal si no se trata de forma adecuada y oportuna, aunque existen tratamientos médicos eficaces cuando el diagnóstico es temprano. Este episodio, respaldado por datos oficiales de la investigación realizada por entidades de Alemania y Bélgica, resalta la importancia de la vigilancia epidemiológica en zonas consideradas no endémicas ante el movimiento internacional de personas y mercancías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llegaron los mosquitos infectados de malaria a Fráncfort?

Según el análisis presentado por el Departamento de Salud de Fráncfort, avalado por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, los mosquitos infectados llegaron de manera independiente en al menos tres ocasiones, probablemente a través de aviones u otros medios de transporte, sin haber transmisión local previa en Alemania.

¿Qué significa “vector” en el contexto del brote de malaria de Fráncfort?

En el contexto de la malaria, “vector” se refiere a los mosquitos hembra del género Anopheles que transportan el parásito Plasmodium falciparum. Estos insectos, al picar a las personas, son responsables de transmitir la enfermedad, lo que fue clave en el brote registrado en Fráncfort.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.