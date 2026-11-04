Una fotografía enviada desde el aeropuerto se convirtió en uno de los recuerdos más dolorosos para la familia de Ana María Ramírez Cetina, la colombiana que murió en el accidente de un jet privado ocurrido en Florida, Estados Unidos. La joven estaba a punto de iniciar un viaje de vacaciones junto a la familia para la que trabajaba como niñera.

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(Vea también: Ana María, la bogotana que murió en avioneta en Estados Unidos: ¿de qué trabajaba?)

El último contacto con sus seres queridos ocurrió el domingo 1 de noviembre, cuando hizo una videollamada con su hermana Angie Ramírez Cetina. Durante la comunicación, Ana María le mostró a los niños que tenía a su cuidado y le compartió imágenes, que fueron compartidas por City Tv, del aeropuerto y del avión en el que viajarían.

La hermana también le envió una fotografía y un video de su bebé. Ana María le respondió que vería el material cuando aterrizara. Esa frase quedó como la última promesa entre ambas, pues después del despegue no volvieron a tener comunicación.

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El relato de Angie fue recogido por Noticias Caracol y Caracol Radio, medios a los que contó cómo transcurrió esa conversación. La joven se encontraba emocionada por el viaje y tenía previsto regresar a Colombia en diciembre para compartir las fiestas de fin de año con sus familiares.

La aeronave en la que viajaba era un Learjet 60 que cubría la ruta entre Austin, Texas, y North Eleuthera, en las Bahamas. El avión cayó el domingo en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. Las nueve personas que iban a bordo murieron, entre ellas Ana María, los integrantes de la familia para la que trabajaba y los dos pilotos.

Quién era Ana María Ramírez Cetina

Ana María tenía 23 años, era oriunda de Bogotá y se había formado como ingeniera biomédica en Colombia. Cerca de dos años antes del accidente había emigrado a Estados Unidos junto a su madre, con la intención de encontrar mejores oportunidades.

Sin embargo, las dificultades para homologar su título profesional la llevaron a buscar otras alternativas laborales. Finalmente, consiguió empleo como niñera de Emma y Charlie, los hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, quienes también fallecieron en el siniestro.

Su hermana Angie la recordó como una mujer cariñosa, cercana a sus seres queridos y muy pendiente de su familia. También contó que disfrutaba viajar y que esperaba volver a Colombia para reencontrarse con su mamá y conocer más momentos junto a su sobrino.

Los familiares de la familia estadounidense también destacaron el vínculo que Ana María había construido con los pequeños. En un mensaje de despedida señalaron que los cuidaba con ternura y dedicación, y que se había convertido en parte de su hogar.

Las nueve personas que murieron en el accidente de Florida

Además de Ana María, en el jet viajaban Adam Robinson, empresario del sector tecnológico; su esposa, Helen Sharp; y sus hijos Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. También estaban Rachael Reed y Charmi Fehr, amigas cercanas de la pareja.

La tripulación estaba integrada por el capitán Jeffrey Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras. Los nueve ocupantes murieron cuando el avión se precipitó en una zona residencial del condado de Palm Beach.

De acuerdo con los primeros reportes sobre la emergencia, los pilotos habían informado a los controladores aéreos sobre turbulencia, precipitaciones y condiciones de formación de hielo. Después, la aeronave comenzó a perder altura de manera pronunciada.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para establecer qué provocó el accidente. Por ahora, las condiciones meteorológicas y las comunicaciones de la tripulación forman parte de los elementos que examinan los investigadores, pero todavía no se ha establecido una causa definitiva.

Mientras avanza el proceso, la familia de Ana María enfrenta la pérdida de una joven que había salido de Colombia en busca de nuevas oportunidades y que esperaba regresar en diciembre. La fotografía que envió antes de abordar quedó como el último registro de aquel viaje que nunca llegó a su destino.

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