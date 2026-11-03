Ana María Ramírez Cetina, una colombiana de 23 años, fue una de las víctimas del accidente de una avioneta privada ocurrido el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. La joven era oriunda de Bogotá y residía en Colorado, donde trabajaba como niñera para una familia estadounidense. Su muerte se conoció luego de que se confirmara la identidad de los pasajeros que viajaban en la aeronave.

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Según información divulgada por La FM, Ana María vivía con la familia para la que trabajaba y era recordada por las personas cercanas como una mujer dulce, cariñosa y con un futuro prometedor. Quienes la conocían destacaban sus cualidades personales y los proyectos que tenía por delante, truncados por la tragedia aérea.

La colombiana viajaba en un avión privado Learjet 60 que cubría la ruta entre Austin, Texas, y North Eleuthera, en las Bahamas. En la aeronave también se encontraban los integrantes de una familia estadounidense, dos mujeres cercanas a ellos y los miembros de la tripulación: el piloto Jeff Gregory y la copiloto Natalia Filgeiras.

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Entre las víctimas estaban Adam Robinson, de 45 años, empresario y fundador de la compañía Retention; su esposa, Helen Sharp, de 40 años, quien dirigía una agencia de relaciones públicas, y sus dos hijos, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. También viajaban Rachael Reed, enfermera de cuidados intensivos y amiga de la familia, y su pareja, Charmi Fehr. Ambas eran copropietarias de un hotel en Honduras.

Sobre los momentos previos al accidente, reportes conocidos por medios locales señalaron que la copiloto se comunicó con la torre de control y advirtió que la aeronave descendía a una velocidad elevada. Durante la comunicación habría informado que el avión bajaba a unos 20.000 pies por minuto. Posteriormente, continuó reportando el descenso antes de que se registrara el siniestro.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) adelantan las investigaciones para establecer qué provocó la caída del avión. De manera preliminar se mencionó que las condiciones climáticas pudieron influir, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre las causas. Mientras avanzan las pesquisas, familiares y allegados recuerdan a Ana María como una joven colombiana que tenía muchos planes por cumplir.

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