“¡Vamos a estrellarnos contra el suelo!”. Esa fue una de las advertencias más dramáticas que quedó registrada en las comunicaciones de un Learjet 60 que terminó estrellándose en Florida, Estados Unidos. El piloto alertó sobre la emergencia y reportó que la aeronave descendía a una velocidad de hasta 20.000 pies por minuto.

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El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre, cuando el avión cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas. La aeronave volaba a unos 35.000 pies de altura cuando los pilotos informaron al control aéreo que enfrentaban turbulencia, formación de hielo y precipitaciones. Ante esas condiciones, solicitaron autorización para ascender otros 2.000 pies.

Sin embargo, la situación empeoró rápidamente, pues uno de los tripulantes reportó inicialmente un descenso de 10.000 pies por minuto y lanzó la señal de socorro. Minutos después, advirtió que el avión estaba fuera de control.

Los audios de los últimos momentos del vuelo:

Piloto: Estamos en una situación de emergencia, descendiendo a 20.000 pies por minuto. November 722 Bravo.

Control aéreo: Delta, recibido. Altitud a tu discreción. Dime qué necesitas.

Piloto: ¡Vamos a estrellarnos contra el suelo! 722 Bravo Delta.

Control aéreo: November 2 Bravo Delta, estoy aquí contigo.

Piloto: Estamos descendiendo a 22.000 pies y virando a 60 grados.

Control aéreo: November 2 Bravo Delta, recibido.

Voz en la cabina: ¡Mira afuera, Jack, mira afuera! ¡J…, se nos acaba el tiempo!

Control aéreo: November 2 Bravo Delta, November 2 Bravo Delta, ¿me recibes? November 2 Bravo Delta, Delta Miami.

Los controladores intentaron mantener contacto con la tripulación, pero el Learjet terminó impactando en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach.

Nueve personas murieron en el accidente aéreo en Florida

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que los nueve ocupantes del avión fallecieron. La aeronave se estrelló alrededor de las 12:50 de la tarde, hora local.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que inicialmente no había reportes de víctimas en tierra. Además, las autoridades evacuaron a cerca de 600 residentes de una comunidad de casas móviles cercana al lugar del impacto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) adelantan las investigaciones para establecer qué provocó el siniestro. Aunque los pilotos mencionaron turbulencia, hielo y precipitaciones, todavía no hay una causa confirmada.

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